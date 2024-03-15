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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 15.03.2024 (обновлено: 13:12 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/opasnost-1933200014.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность опять, уже в третий раз с начала суток, объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:04
2024-03-15T13:12
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракетная опасность опять, уже в третий раз с начала суток, объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракетная опасность опять, уже в третий раз с начала суток, объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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