https://ria.ru/20240315/opasnost-1933173279.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:05

2024-03-15T12:05

2024-03-15T12:09

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933217583_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_35bc54ce0f46cb86f718e8cdc6b2f869.jpg

БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности второй раз задень появилось в 11.25 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя примерно полчаса отменили тревогу. Первый раз в пятницу угрозу объявили в 8.10, она продлилась 14 минут."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, безопасность