https://ria.ru/20240315/opasnost-1933173279.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:05
2024-03-15T12:05
2024-03-15T12:09
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности второй раз задень появилось в 11.25 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя примерно полчаса отменили тревогу. Первый раз в пятницу угрозу объявили в 8.10, она продлилась 14 минут."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность спустя полчаса