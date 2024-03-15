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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за пятницу объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:28
2024-03-15T11:28
2024-03-15T11:47
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе второй раз за пятницу объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков призвал белгородцев укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытие или иное безопасное место.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения. Утром в пятницу, по данным Минобороны, российские силы ПВО уничтожили над регионом семь снарядов системы залпового огня Vampire, выпущенных со стороны Украины. Пострадали три человека.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе второй раз объявили ракетную опасность