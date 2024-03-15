https://ria.ru/20240315/opasnost-1933102625.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:13
2024-03-15T08:13
2024-03-15T08:22
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire. Погибли два человека. Такие комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости.
Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале
городской администрации.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.
В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire. Погибли два человека.
Такие комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине