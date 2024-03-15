https://ria.ru/20240315/opasnost-1933102625.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:13

2024-03-15T08:13

2024-03-15T08:22

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire. Погибли два человека. Такие комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район