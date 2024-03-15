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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 15.03.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:47
2024-03-15T07:47
2024-03-15T07:56
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липецкая область
происшествия
россия
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи региона."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.
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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности