https://ria.ru/20240315/opasnost-1933099797.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 15.03.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:47

2024-03-15T07:47

2024-03-15T07:56

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

россия

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи региона."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов