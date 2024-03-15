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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 15.03.2024 (обновлено: 07:56 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/opasnost-1933099797.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 15.03.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:47
2024-03-15T07:56
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
россия
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи региона."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegam-канале сообщил о введении режима воздушной опасности на территории Липецкой области из-за БПЛА, обнаруженных вблизи региона.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - сообщил Артамонов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор призвал соблюдать спокойствие и объяснил, что режим "воздушная опасность" не влияет на жизнедеятельность региона.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьПроисшествияРоссияИгорь Артамонов
 
 
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