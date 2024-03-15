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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена спустя более чем 8 часов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:36
2024-03-15T06:36
2024-03-15T06:42
специальная военная операция на украине
воронежская область
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безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена спустя более чем 8 часов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Режим опасности атаки БПЛА был введен в Воронежской области в четверг в 22.02 мск."Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
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воронежская область, россия, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников