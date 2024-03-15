Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгорода пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 15.03.2024 (обновлено: 18:38 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933327283.html
При обстреле Белгорода пострадали четыре человека
При обстреле Белгорода пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.03.2024
При обстреле Белгорода пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:28
2024-03-15T18:38
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 17.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО."В Белгороде четыре человека пострадали. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще один мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Третий пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по оценке медиков, состояние двух мужчин тяжелое. У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица, госпитализация не потребовалась.По данным губернатора, в Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус. В Белгородском районе повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Белгорода пострадали четыре человека

Гладков: при обстреле Белгорода пострадали четыре человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 17.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
"В Белгороде четыре человека пострадали. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще один мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Третий пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по оценке медиков, состояние двух мужчин тяжелое. У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица, госпитализация не потребовалась.
По данным губернатора, в Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус. В Белгородском районе повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала