https://ria.ru/20240315/obstrel-1933327283.html

При обстреле Белгорода пострадали четыре человека

При обстреле Белгорода пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.03.2024

При обстреле Белгорода пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:28

2024-03-15T18:28

2024-03-15T18:38

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 17.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО."В Белгороде четыре человека пострадали. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще один мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Третий пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по оценке медиков, состояние двух мужчин тяжелое. У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица, госпитализация не потребовалась.По данным губернатора, в Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус. В Белгородском районе повреждены четыре автомобиля и кровля в частном домовладении.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, вооруженные силы украины, происшествия