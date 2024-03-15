https://ria.ru/20240315/obstrel-1933157673.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 15.03.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:12
2024-03-15T11:12
2024-03-15T11:26
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белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале."Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение — осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце — от госпитализации отказалась", — написал глава города.Повреждения получили 33 квартиры в 14 многоквартирных домах, а также пять частных домов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.
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https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Мэр Демидов: число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех