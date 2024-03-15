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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 15.03.2024 (обновлено: 11:26 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933157673.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 15.03.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:12
2024-03-15T11:26
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале."Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение — осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце — от госпитализации отказалась", — написал глава города.Повреждения получили 33 квартиры в 14 многоквартирных домах, а также пять частных домов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгород
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Мэр Демидов: число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки на Белгород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.
"Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение — осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце — от госпитализации отказалась", — написал глава города.
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Повреждения получили 33 квартиры в 14 многоквартирных домах, а также пять частных домов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.

По информации Минобороны, около 08:15 мск российские силы ПВО уничтожили над регионом семь снарядов системы залпового огня Vampire, выпущенных со стороны Украины.

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ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной— 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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