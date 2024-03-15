https://ria.ru/20240315/obstrel-1933157673.html

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 15.03.2024

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:12

2024-03-15T11:12

2024-03-15T11:26

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

валентин демидов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до трех, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале."Двое мужчин пострадали. Один из них госпитализирован с переломом нескольких ребер и ушибом грудной клетки. Второго доставляют в медучреждение — осколками посечено лицо. Также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце — от госпитализации отказалась", — написал глава города.Повреждения получили 33 квартиры в 14 многоквартирных домах, а также пять частных домов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что также зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона.ВСУ не оставляют попыток атаковать Белгород. В четверг из-за обстрелов противника погибли два человека, несколько белгородцев получили ранения.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, происшествия