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В Донецке уточнили, что при попадании снаряда в дом погибли трое детей

В Донецке уточнили, что при попадании снаряда в дом погибли трое детей - РИА Новости, 15.03.2024

В Донецке уточнили, что при попадании снаряда в дом погибли трое детей

Трое детей, по уточненным данным, погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом в Петровском районе Донецка в пятницу, сообщило РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:08

2024-03-15T11:08

2024-03-15T11:08

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Трое детей, по уточненным данным, погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в частный жилой дом в Петровском районе Донецка в пятницу, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели трех детей из-за прямого попадания снаряда в частный дом при обстреле Петровского района города, позже глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что погибли двое детей, при этом отметив, что "поиск людей под завалами продолжается". "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 15 марта по состоянию на 10.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Ольховской, 25 погибли трое детей: девочки 2021, 2007 годов рождения, мальчик 2014 года рождения", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия