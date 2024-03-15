Рейтинг@Mail.ru
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 15.03.2024 (обновлено: 09:51 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933112245.html
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка
Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:11
2024-03-15T09:51
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик", — говорится в публикации.Пушилин уточнил, что обстрел произошел около четырех часов утра.Поиски людей под завалами продолжаются.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что, по предварительным данным, при обстреле погибли трое несовершеннолетних — девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район республики и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка

Пушилин: двое детей погибли при попадании снаряда в частный дом в Донецке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик", — говорится в публикации.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Пушилин уточнил, что обстрел произошел около четырех часов утра.
Поиски людей под завалами продолжаются.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что, по предварительным данным, при обстреле погибли трое несовершеннолетних — девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район республики и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала