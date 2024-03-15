https://ria.ru/20240315/obstrel-1933112245.html
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка
Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:11
2024-03-15T09:11
2024-03-15T09:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик", — говорится в публикации.Пушилин уточнил, что обстрел произошел около четырех часов утра.Поиски людей под завалами продолжаются.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что, по предварительным данным, при обстреле погибли трое несовершеннолетних — девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район республики и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка
Пушилин: двое детей погибли при попадании снаряда в частный дом в Донецке