https://ria.ru/20240315/obstrel-1933112245.html

Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка

Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 15.03.2024

Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка

Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:11

2024-03-15T09:11

2024-03-15T09:51

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик", — говорится в публикации.Пушилин уточнил, что обстрел произошел около четырех часов утра.Поиски людей под завалами продолжаются.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что, по предварительным данным, при обстреле погибли трое несовершеннолетних — девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район республики и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин