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ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933106461.html
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:48
2024-03-15T08:48
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении. В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, грайворон, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская область
 
 
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