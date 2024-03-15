https://ria.ru/20240315/obstrel-1933106461.html

ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области

ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:48

2024-03-15T08:48

2024-03-15T08:48

специальная военная операция на украине

происшествия

грайворон

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении. В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

грайворон

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происшествия, грайворон, белгородская область