https://ria.ru/20240315/obstrel-1933106461.html
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:48
2024-03-15T08:48
2024-03-15T08:48
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении. В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель пострадал при атаке на село Козинка Грайворонского округа.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грайворон, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область
ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области
Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел