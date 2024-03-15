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В Крыму заявили, что НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на полуостров - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/nato-1933132160.html
В Крыму заявили, что НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на полуостров
В Крыму заявили, что НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на полуостров - РИА Новости, 15.03.2024
В Крыму заявили, что НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на полуостров
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что НАТО несет полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:18
2024-03-15T10:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
роман чегринец
нато
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что НАТО несет полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что активность разведывательной авиации НАТО последние недели в Черном море может говорить о подготовке провокации в отношении России. По его словам, ни для кого не секрет, что собранные разведданные затем передаются украинским войскам для атак на Крымский полуостров. "Страны НАТО, на мой личный взгляд, которые помогают Украине разведкой, вооружениями, боеприпасами, несут полную ответственность, как и сама Украина, и в принципе должны за это отвечать", - сказал Чегринец РИА Новости. По его мнению, НАТО демонстрирует свою неприкрытую враждебность в отношении России. "Натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам", - сказал Чегринец. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240309/nato-1932013012.html
https://ria.ru/20240311/krym-1932234381.html
россия
украина
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россия, украина, роман чегринец, нато, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Роман Чегринец, НАТО, В мире, Республика Крым
В Крыму заявили, что НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на полуостров

Чегринец: НАТО несет полную ответственность за атаки ВСУ на полуостров

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что НАТО несет полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что активность разведывательной авиации НАТО последние недели в Черном море может говорить о подготовке провокации в отношении России. По его словам, ни для кого не секрет, что собранные разведданные затем передаются украинским войскам для атак на Крымский полуостров.
Московский Кремль. В центре: Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
9 марта, 13:10
"Страны НАТО, на мой личный взгляд, которые помогают Украине разведкой, вооружениями, боеприпасами, несут полную ответственность, как и сама Украина, и в принципе должны за это отвечать", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, НАТО демонстрирует свою неприкрытую враждебность в отношении России.
"Натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам", - сказал Чегринец.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России
11 марта, 09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРоман ЧегринецНАТОВ миреРеспублика Крым
 
 
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