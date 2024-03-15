https://ria.ru/20240315/nalogooblozhenie-1933393698.html
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения - РИА Новости, 15.03.2024
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения
Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:27
2024-03-15T23:27
2024-03-15T23:27
экономика
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дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического сотрудничества стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы обсудили с моим коллегой Рикардо Кабрисасом важность эффективного налогового регулирования. Мы предлагаем нашим кубинским партнерам лучшие российские практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов. Мероприятия по этому направлению уже включены в план экономического сотрудничества до 2030 года", - рассказал Чернышенко. Зампред правительства в рамках заседания ранее заявил, что ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени.
https://ria.ru/20240315/struktura-1933393464.html
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экономика, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Экономика, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения
Чернышенко: Куба может внедрить электронные системы налогообложения РФ до 2030 г