https://ria.ru/20240315/nalogooblozhenie-1933393698.html

Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения

Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения - РИА Новости, 15.03.2024

Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения

Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:27

2024-03-15T23:27

2024-03-15T23:27

экономика

куба

россия

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического сотрудничества стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы обсудили с моим коллегой Рикардо Кабрисасом важность эффективного налогового регулирования. Мы предлагаем нашим кубинским партнерам лучшие российские практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов. Мероприятия по этому направлению уже включены в план экономического сотрудничества до 2030 года", - рассказал Чернышенко. Зампред правительства в рамках заседания ранее заявил, что ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени.

https://ria.ru/20240315/struktura-1933393464.html

куба

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экономика, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас