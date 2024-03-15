Рейтинг@Mail.ru
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/nalogooblozhenie-1933393698.html
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения - РИА Новости, 15.03.2024
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения
Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:27
2024-03-15T23:27
экономика
куба
россия
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933740_0:102:3185:1894_1920x0_80_0_0_64c0b6b599d2c615725582bb7fe2d159.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического сотрудничества стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Мы обсудили с моим коллегой Рикардо Кабрисасом важность эффективного налогового регулирования. Мы предлагаем нашим кубинским партнерам лучшие российские практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов. Мероприятия по этому направлению уже включены в план экономического сотрудничества до 2030 года", - рассказал Чернышенко. Зампред правительства в рамках заседания ранее заявил, что ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени.
https://ria.ru/20240315/struktura-1933393464.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933740_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_444996aa506a2a5d9eb9fe6632e68442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, куба, россия, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Экономика, Куба, Россия, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Куба может внедрить российские электронные системы налогообложения

Чернышенко: Куба может внедрить электронные системы налогообложения РФ до 2030 г

© iStock.com / goleroВид на площадь Вьеха в Гаване
Вид на площадь Вьеха в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© iStock.com / golero
Вид на площадь Вьеха в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Куба может внедрить российские электронные системы начисления и сбора налогов до 2030 года, мероприятия по этому направлению включены в план экономического сотрудничества стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Мы обсудили с моим коллегой Рикардо Кабрисасом важность эффективного налогового регулирования. Мы предлагаем нашим кубинским партнерам лучшие российские практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов. Мероприятия по этому направлению уже включены в план экономического сотрудничества до 2030 года", - рассказал Чернышенко.
Зампред правительства в рамках заседания ранее заявил, что ряд российских банков рассматривают возможность открытия представительств на Кубе в скором времени.
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Куба планирует открыть структуру, аналогичную российскому ВЭБу
Вчера, 19:21
 
ЭкономикаКубаРоссияДмитрий ЧернышенкоРикардо Кабрисас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала