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Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента

Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков встретился в Москве с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:54

2024-03-15T11:54

2024-03-15T12:16

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков встретился в Москве с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ. Встреча проходит в штабе Путина в Гостином дворе. В беседе также участвуют юрист избирательного штаба Путина Альбина Гаджиева и переводчица Чжао Сунюэ. Ранее Машков провел встречу с иностранными наблюдателями от ПА ОДКБ в избирательном штабе Путина в Гостином дворе, где заявил, что иностранные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ на выборах президента России "проведут время не зря" - увидят настоящие открытые и честные выборы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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