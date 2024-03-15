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Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:54 15.03.2024 (обновлено: 12:16 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933169926.html
Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента
Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков встретился в Москве с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:54
2024-03-15T12:16
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков встретился в Москве с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ. Встреча проходит в штабе Путина в Гостином дворе. В беседе также участвуют юрист избирательного штаба Путина Альбина Гаджиева и переводчица Чжао Сунюэ. Ранее Машков провел встречу с иностранными наблюдателями от ПА ОДКБ в избирательном штабе Путина в Гостином дворе, где заявил, что иностранные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ на выборах президента России "проведут время не зря" - увидят настоящие открытые и честные выборы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, владимир путин, владимир машков, шос, одкб, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Машков, ШОС, ОДКБ, Выборы президента РФ
Машков встретился с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах президента

Машков встретился в Москве с главой миссии наблюдателей ШОС на выборах в РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСопредседатель избирательного штаба кандидата на должность президента РФ В. Путина Владимир Машков и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин во время встречи
Сопредседатель избирательного штаба кандидата на должность президента РФ В. Путина Владимир Машков и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сопредседатель избирательного штаба кандидата на должность президента РФ В. Путина Владимир Машков и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Владимир Машков встретился в Москве с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, который возглавляет миссию наблюдателей ШОС на выборах президента РФ.
Встреча проходит в штабе Путина в Гостином дворе. В беседе также участвуют юрист избирательного штаба Путина Альбина Гаджиева и переводчица Чжао Сунюэ.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Ранее Машков провел встречу с иностранными наблюдателями от ПА ОДКБ в избирательном штабе Путина в Гостином дворе, где заявил, что иностранные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ на выборах президента России "проведут время не зря" - увидят настоящие открытые и честные выборы.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир МашковШОСОДКБВыборы президента РФ
 
 
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