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Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:25 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933162228.html
Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России
Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России - РИА Новости, 15.03.2024
Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России
Международные наблюдатели на выборах президента России планируют посетить не менее 52-53 регионов, им окажут всю необходимую помощь, заявила глава... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:25
2024-03-15T11:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели на выборах президента России планируют посетить не менее 52-53 регионов, им окажут всю необходимую помощь, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Они (аккредитованные международные наблюдатели) имеют право поехать в любую точку РФ и на сей момент, насколько я знаю, исходя из их пожеланий, в рамках программы международного наблюдения, сейчас наши коллеги зарубежные планируют посетить не менее 52-53 регионов", — сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома. Глава ЦИК добавила, что международным наблюдателям будет обеспечена вся необходимая поддержка. "Все наши коллеги в субъектах РФ к этому готовы и обеспечат им полное выполнение прав международных наблюдателей", — отметила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, цик рф, элла памфилова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России

ЦИК: иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах не менее 52-53 регионов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ
Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели на выборах президента России планируют посетить не менее 52-53 регионов, им окажут всю необходимую помощь, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Они (аккредитованные международные наблюдатели) имеют право поехать в любую точку РФ и на сей момент, насколько я знаю, исходя из их пожеланий, в рамках программы международного наблюдения, сейчас наши коллеги зарубежные планируют посетить не менее 52-53 регионов", — сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома.
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Глава ЦИК добавила, что международным наблюдателям будет обеспечена вся необходимая поддержка. "Все наши коллеги в субъектах РФ к этому готовы и обеспечат им полное выполнение прав международных наблюдателей", — отметила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЦИК РФЭлла ПамфиловаВыборы президента РФ
 
 
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