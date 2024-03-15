https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933162228.html

Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России

Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России - РИА Новости, 15.03.2024

Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России

Международные наблюдатели на выборах президента России планируют посетить не менее 52-53 регионов, им окажут всю необходимую помощь, заявила глава... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:25

2024-03-15T11:25

2024-03-15T11:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

элла памфилова

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели на выборах президента России планируют посетить не менее 52-53 регионов, им окажут всю необходимую помощь, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Они (аккредитованные международные наблюдатели) имеют право поехать в любую точку РФ и на сей момент, насколько я знаю, исходя из их пожеланий, в рамках программы международного наблюдения, сейчас наши коллеги зарубежные планируют посетить не менее 52-53 регионов", — сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома. Глава ЦИК добавила, что международным наблюдателям будет обеспечена вся необходимая поддержка. "Все наши коллеги в субъектах РФ к этому готовы и обеспечат им полное выполнение прав международных наблюдателей", — отметила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф, элла памфилова, выборы президента рф