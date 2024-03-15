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Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Подмосковье
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2024
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Подмосковье
Миссия наблюдателей от СНГ во главе с замгенсека Содружества Ильхомом Нематовым посетила избирательный участок в Звенигороде, сообщили в официальном... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:38
2024-03-15T09:38
2024-03-15T15:23
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ во главе с замгенсека Содружества Ильхомом Нематовым посетила избирательный участок в Звенигороде, сообщили в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. "Прямо к открытию избирательного участка, расположенного в спортивном комплексе "Звезда" в Звенигороде, приехала миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств во главе с Ильхомом Нематовым - заместителем генерального секретаря СНГ. Также в состав делегации вошел и Евгений Козяк - руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ", - отмечается в сообщении Мособлизбиркома. По данным ведомства, планируется, что миссия наблюдателей СНГ посетит как минимум три избирательных участка в Одинцовском городском округе. "Готовность высокая. Мы видели, когда приехали утром, что плакаты есть, порядок голосования тоже есть, наблюдатели здесь сидят. Я думаю, что комиссия хорошо подготовилась к выборам", - отметил Нематов.Всего в Подмосковье организовано 3 985 избирательных участков, из них 3 928 - постоянных, 57 - временных. В регионе работают 36 283 членов комиссий. Планируется, что 3 936 участков будут открыты 15 и 16 марта, еще 49 временных участков откроются только 17 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, ильхом нематов, звенигород, московская область (подмосковье), снг, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ильхом Нематов, Звенигород, Московская область (Подмосковье), СНГ, Выборы президента РФ
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Подмосковье
Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Звенигороде
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Миссия наблюдателей от СНГ во главе с замгенсека Содружества Ильхомом Нематовым посетила избирательный участок в Звенигороде, сообщили в официальном Telegram-канале
Мособлизбиркома.
"Прямо к открытию избирательного участка, расположенного в спортивном комплексе "Звезда" в Звенигороде, приехала миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств во главе с Ильхомом Нематовым - заместителем генерального секретаря СНГ. Также в состав делегации вошел и Евгений Козяк - руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ", - отмечается в сообщении Мособлизбиркома.
Процедура выборов президента Российской Федерации
По данным ведомства, планируется, что миссия наблюдателей СНГ посетит как минимум три избирательных участка в Одинцовском городском округе.
"Готовность высокая. Мы видели, когда приехали утром, что плакаты есть, порядок голосования тоже есть, наблюдатели здесь сидят. Я думаю, что комиссия хорошо подготовилась к выборам", - отметил Нематов.
Всего в Подмосковье организовано 3 985 избирательных участков, из них 3 928 - постоянных, 57 - временных. В регионе работают 36 283 членов комиссий. Планируется, что 3 936 участков будут открыты 15 и 16 марта, еще 49 временных участков откроются только 17 марта.