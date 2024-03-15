Рейтинг@Mail.ru
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения" - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:15 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/muftiy-1933331591.html
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения" - РИА Новости, 15.03.2024
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров рассказал РИА Новости, как мусульманам реагировать, если их пригласили... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:15
2024-03-15T20:15
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571910720_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_3e9d7e30838b038a24b1d87c76460852.jpg
МОСКВА,15 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров рассказал РИА Новости, как мусульманам реагировать, если их пригласили на ифтар (вечернее разговение), но при этом не сообщили, кто именно организует трапезу."В месяц мусульманского поста Рамадан многие наши единоверцы организуют ифтары - вечерние разговения с наступлением заката, когда правоверным уже можно употреблять пищу. Прихожане часто спрашивают, как им реагировать на то, если их пригласили, но не сказали, кто приготовил угощения и кто потчует на таком анонимном ифтаре. Наш ответ - обязательно стоит идти. Неизвестный из числа правоверных совершает благое. Возможно, организатор просто так хотел. Это его воля", - сказал агентству Баиров.Вместе с тем религиозный деятель отметил, что очень часто организаторы ифтаров всё же предпочитают сообщать о том, кто проводит или оплатил вечернюю трапезу."Это тоже правильно. Это пример для других единоверцев в добрых инициативах. Даже накормить одного человека в Рамадан или в другое время - честь и почёт. Всевышний примет такие деяния", - добавил Баиров.Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.
https://ria.ru/20240312/ramadan-1932572742.html
https://ria.ru/20240314/ramadan-1928267663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571910720_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7210ad61dcbc8e96f41901e37c8713df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"

Муфтий Баиров: "анонимный" ифтар — это благой поступок

© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкБлюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА,15 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров рассказал РИА Новости, как мусульманам реагировать, если их пригласили на ифтар (вечернее разговение), но при этом не сообщили, кто именно организует трапезу.
"В месяц мусульманского поста Рамадан многие наши единоверцы организуют ифтары - вечерние разговения с наступлением заката, когда правоверным уже можно употреблять пищу. Прихожане часто спрашивают, как им реагировать на то, если их пригласили, но не сказали, кто приготовил угощения и кто потчует на таком анонимном ифтаре. Наш ответ - обязательно стоит идти. Неизвестный из числа правоверных совершает благое. Возможно, организатор просто так хотел. Это его воля", - сказал агентству Баиров.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий
12 марта, 18:39
Вместе с тем религиозный деятель отметил, что очень часто организаторы ифтаров всё же предпочитают сообщать о том, кто проводит или оплатил вечернюю трапезу.
"Это тоже правильно. Это пример для других единоверцев в добрых инициативах. Даже накормить одного человека в Рамадан или в другое время - честь и почёт. Всевышний примет такие деяния", - добавил Баиров.
Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
14 марта, 16:38
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала