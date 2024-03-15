https://ria.ru/20240315/muftiy-1933331591.html
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения" - РИА Новости, 15.03.2024
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров рассказал РИА Новости, как мусульманам реагировать, если их пригласили... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:15
2024-03-15T20:15
2024-03-15T20:15
религия
религия
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МОСКВА,15 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров рассказал РИА Новости, как мусульманам реагировать, если их пригласили на ифтар (вечернее разговение), но при этом не сообщили, кто именно организует трапезу."В месяц мусульманского поста Рамадан многие наши единоверцы организуют ифтары - вечерние разговения с наступлением заката, когда правоверным уже можно употреблять пищу. Прихожане часто спрашивают, как им реагировать на то, если их пригласили, но не сказали, кто приготовил угощения и кто потчует на таком анонимном ифтаре. Наш ответ - обязательно стоит идти. Неизвестный из числа правоверных совершает благое. Возможно, организатор просто так хотел. Это его воля", - сказал агентству Баиров.Вместе с тем религиозный деятель отметил, что очень часто организаторы ифтаров всё же предпочитают сообщать о том, кто проводит или оплатил вечернюю трапезу."Это тоже правильно. Это пример для других единоверцев в добрых инициативах. Даже накормить одного человека в Рамадан или в другое время - честь и почёт. Всевышний примет такие деяния", - добавил Баиров.Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.
https://ria.ru/20240312/ramadan-1932572742.html
https://ria.ru/20240314/ramadan-1928267663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"
Муфтий Баиров: "анонимный" ифтар — это благой поступок
МОСКВА,15 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров рассказал РИА Новости, как мусульманам реагировать, если их пригласили на ифтар (вечернее разговение), но при этом не сообщили, кто именно организует трапезу.
"В месяц мусульманского поста Рамадан многие наши единоверцы организуют ифтары - вечерние разговения с наступлением заката, когда правоверным уже можно употреблять пищу. Прихожане часто спрашивают, как им реагировать на то, если их пригласили, но не сказали, кто приготовил угощения и кто потчует на таком анонимном ифтаре. Наш ответ - обязательно стоит идти. Неизвестный из числа правоверных совершает благое. Возможно, организатор просто так хотел. Это его воля", - сказал агентству Баиров.
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Вместе с тем религиозный деятель отметил, что очень часто организаторы ифтаров всё же предпочитают сообщать о том, кто проводит или оплатил вечернюю трапезу.
"Это тоже правильно. Это пример для других единоверцев в добрых инициативах. Даже накормить одного человека в Рамадан или в другое время - честь и почёт. Всевышний примет такие деяния", - добавил Баиров.
Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.
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