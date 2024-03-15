https://ria.ru/20240315/moskva-1933169129.html

Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов

Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов - РИА Новости, 15.03.2024

Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов

В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:53

2024-03-15T11:53

2024-03-15T11:53

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москва

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. Повсеместно организованы работы по ворошению снега - это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, мосводосток