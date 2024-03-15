https://ria.ru/20240315/moskva-1933169129.html
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов - РИА Новости, 15.03.2024
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:53
2024-03-15T11:53
2024-03-15T11:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927508452_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ba385181a315186c8412e23c3c129641.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. Повсеместно организованы работы по ворошению снега - это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
https://realty.ria.ru/20240315/mosfilm-1933152574.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927508452_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f23d50370b7740d327e2df0cdb502d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. Повсеместно организованы работы по ворошению снега - это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении.
В Москве восстановили три здания, связанных с "Мосфильмом"
Отмечается, что бригады ГУП "Мосводостока
" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.