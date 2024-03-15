Рейтинг@Mail.ru
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:53 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/moskva-1933169129.html
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов - РИА Новости, 15.03.2024
Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов
В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:53
2024-03-15T11:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927508452_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ba385181a315186c8412e23c3c129641.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. Повсеместно организованы работы по ворошению снега - это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
https://realty.ria.ru/20240315/mosfilm-1933152574.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927508452_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f23d50370b7740d327e2df0cdb502d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток

Горхозяйство: в Москве продолжаются работы по вывозу снежных валов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина идет по улице Крупской в Москве
Женщина идет по улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщина идет по улице Крупской в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Москве продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, организованы работы по ворошению снега для ускорения таяния, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаются работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов. Повсеместно организованы работы по ворошению снега - это необходимо для ускорения таяния остатков снежных масс", - говорится в сообщении.
Дом 1 на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Москве восстановили три здания, связанных с "Мосфильмом"
Вчера, 11:01
Отмечается, что бригады ГУП "Мосводостока" очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосводосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала