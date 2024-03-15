https://ria.ru/20240315/moskva-1933135790.html

Бирюков: в Москве установят в жилых домах 250 подъемников для инвалидов

Бирюков: в Москве установят в жилых домах 250 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 15.03.2024

Бирюков: в Москве установят в жилых домах 250 подъемников для инвалидов

Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:30

2024-03-15T10:30

2024-03-15T10:30

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что платформы будут устанавливать во всех административных округах, больше всего - в Южном - 53, Юго-Западном - 43, Северо-Восточном - 36 и Юго-Восточном - 28. "Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - пояснил Бирюков. Он отметил, что в настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, причем заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. "Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2023 год в столичных подъездах установили почти 2 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20240314/puteprovod-1933058460.html

https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков