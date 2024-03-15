https://ria.ru/20240315/moskva-1933135790.html
Бирюков: в Москве установят в жилых домах 250 подъемников для инвалидов
Бирюков: в Москве установят в жилых домах 250 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 15.03.2024
Бирюков: в Москве установят в жилых домах 250 подъемников для инвалидов
Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:30
2024-03-15T10:30
2024-03-15T10:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933130060_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_5979e777ac667f7c0869953606f3bd52.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что платформы будут устанавливать во всех административных округах, больше всего - в Южном - 53, Юго-Западном - 43, Северо-Восточном - 36 и Юго-Восточном - 28. "Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - пояснил Бирюков. Он отметил, что в настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, причем заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. "Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2023 год в столичных подъездах установили почти 2 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20240314/puteprovod-1933058460.html
https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933130060_164:39:1249:853_1920x0_80_0_0_a2fdb34529a5bb94c4a9b8b1333fb119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", - отметил Бирюков.
Путепровод на проспекте Мира в Москве приводят в порядок после зимы
Заместитель мэра рассказал, что платформы будут устанавливать во всех административных округах, больше всего - в Южном - 53, Юго-Западном - 43, Северо-Восточном - 36 и Юго-Восточном - 28.
"Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу", - пояснил Бирюков
.
Он отметил, что в настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, причем заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется.
В Москве за год реконструировали и построили 2,1 тыс км инженерных сетей
"Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе. При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с 2011 по 2023 год в столичных подъездах установили почти 2 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.