https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933340978.html

Экс-министр обороны Молдавии призвал готовиться к вступлению в НАТО

Экс-министр обороны Молдавии призвал готовиться к вступлению в НАТО - РИА Новости, 15.03.2024

Экс-министр обороны Молдавии призвал готовиться к вступлению в НАТО

Молдавии нужно уже сейчас начинать готовиться к вступлению в НАТО, властям нужно поставить перед собой такую цель, считает бывший министр обороны республики... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:11

2024-03-15T19:11

2024-03-15T19:11

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КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Молдавии нужно уже сейчас начинать готовиться к вступлению в НАТО, властям нужно поставить перед собой такую цель, считает бывший министр обороны республики Виталий Маринуца. "Я сторонник не только сотрудничества с НАТО, но и вступления в НАТО, считаю, что Молдавия получила бы наибольшую выгоду, если бы начала этот процесс прямо сейчас. Со стороны правительства мы видим риторику, согласно которой было бы хорошо, но мы не готовы, у нас статус нейтралитета. Мы даже не готовы вступить в Евросоюз, но у нас есть цель вступить в 2030 году. Если есть политическая воля, у нас должна быть и цель вступления в НАТО", - заявил Маринуца журналистам. По словам бывшего министра обороны, НАТО всегда поддерживало решения стран о сближении с блоком, не навязывая этот процесс. "На протяжении всего этого периода НАТО придерживалась позиции, согласно которой страны, желающие продвигаться по своему демократическому пути, имеют возможность присоединиться к военно-политическому блоку НАТО, проводя политику открытых дверей. Инклюзивная политика НАТО не навязывала странам членство или модель безопасности. Каждая страна имеет право выбора", - подчеркивает бывший министр. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931415989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, нато