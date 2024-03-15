https://ria.ru/20240315/migratsiya-1933341831.html
В Кишиневе заявили о росте случаев миграции через границу ПМР с Украиной
В Кишиневе заявили о росте случаев миграции через границу ПМР с Украиной - РИА Новости, 15.03.2024
В Кишиневе заявили о росте случаев миграции через границу ПМР с Украиной
В Кишиневе заявляют о росте случаев незаконной миграции через приднестровский участок границы с Украиной, говорится письме заместителя начальника генерального... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:13
2024-03-15T19:13
2024-03-15T19:13
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ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Кишиневе заявляют о росте случаев незаконной миграции через приднестровский участок границы с Украиной, говорится письме заместителя начальника генерального инспектората полиции Молдавии Александра Бежана, направленном в Объединенную контрольную комиссию, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операцией в Приднестровье. "Правоохранительные органы Республики Молдова с начала текущего года отмечают рост случаев организации незаконной миграции в страну на приднестровском участке границы Республики Молдова с Украиной", - говорится в тексте письма, копия которого поступила в РИА Новости. Отмечается, что уже установлено около 50 граждан, незаконно проникших через указанный участок границы. При этом не уточняется, являются ли незаконные мигранты уклонистами от службы в украинской армии. Представитель полиции обратился в ОКК, так как, по его словам, "преступные действия представляют явные риски для обстановки в зоне безопасности". Утверждается, что "собранные материалы указывают на вовлечение в организованную преступную деятельность представителей силовых структур". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240304/uklonist-1931092613.html
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в мире, кишинев, молдавия, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина
В Кишиневе заявили о росте случаев миграции через границу ПМР с Украиной
Кишинев заявил о росте случаев незаконной миграции через границу ПМР с Украиной
ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Кишиневе заявляют о росте случаев незаконной миграции через приднестровский участок границы с Украиной, говорится письме заместителя начальника генерального инспектората полиции Молдавии Александра Бежана, направленном в Объединенную контрольную комиссию, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операцией в Приднестровье.
"Правоохранительные органы Республики Молдова с начала текущего года отмечают рост случаев организации незаконной миграции в страну на приднестровском участке границы Республики Молдова с Украиной", - говорится в тексте письма, копия которого поступила в РИА Новости.
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Отмечается, что уже установлено около 50 граждан, незаконно проникших через указанный участок границы. При этом не уточняется, являются ли незаконные мигранты уклонистами от службы в украинской армии.
Представитель полиции обратился в ОКК, так как, по его словам, "преступные действия представляют явные риски для обстановки в зоне безопасности". Утверждается, что "собранные материалы указывают на вовлечение в организованную преступную деятельность представителей силовых структур".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины
. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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