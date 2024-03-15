https://ria.ru/20240315/medvedi-1933096478.html

В Приморье первые проснувшиеся медведи исполнили "танец"

В Приморье первые проснувшиеся медведи исполнили "танец" - РИА Новости, 15.03.2024

В Приморье первые проснувшиеся медведи исполнили "танец"

Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили кадры с фотоловушек с первыми проснувшимися после зимней спячки медведями, которые метят территорию,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:52

2024-03-15T06:52

2024-03-15T10:49

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили кадры с фотоловушек с первыми проснувшимися после зимней спячки медведями, которые метят территорию, исполняя своеобразный "танец" у одного дерева, сообщает учреждение. "Ученые "Земли леопарда" получили видео, на котором запечатлены представители сразу двух видов медведей: бурый и белогрудый. Ценность этой записи в том, что косолапые оставляют запаховые метки на одном и том же маркировочном дереве. Маркировочное поведение обоих видов схоже: они чешут спину о ствол дерева, что напоминает своеобразный танец. Первым заснялся белогрудый медведь, спустя несколько дней — его более крупный собрат", — говорится в сообщении. Ученые отмечают, что медведи выбрали это дерево, так как оно выделяется на общем фоне и хорошо заметно большинству животных. Оставляя на таких стволах запаховые метки, животные обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте. Так они ищут пару, метят территорию и так далее. Обычно после зимнего сна медведи едят немного, не ходят на дальние расстояния и в целом не очень активны. Но при виде меточного дерева они подключились к "общению". На "Земле леопарда" обитает два вида медведей: бурый и белогрудый (гималайский). Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае, у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20240313/medvezhata-1932694237.html

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