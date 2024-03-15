https://ria.ru/20240315/matushkin-1933244627.html

Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ

Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024

Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в пятницу проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:56

2024-03-15T14:56

2024-03-15T14:56

тамбовская область

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в пятницу проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Это важнейшее событие для всех россиян, которое определит дальнейший путь нашей страны, вектор ее развития и судьбу. Конечно же, в первый день голосования я приехал на свой избирательный участок №266 в городе Мичуринске", - сказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что россияне не просто выбирают лидера, а голосуют за будущее, будущее детей, будущее страны. На территории Тамбовской области работают 824 избирательных участка. Еще два участка открыты в местах временного пребывания. "И я, и все члены моей семьи никогда не остаются в стороне от участия в голосовании на выборах различного уровня. Мы считаем это своим долгом, поэтому обязательно приходим на избирательный участок. Выборы президента продлятся три дня - 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера, чтобы каждый избиратель смог прийти туда в удобное для него время. При себе необходимо иметь паспорт или документ, его заменяющий. Каждый голос имеет значение!" - подчеркнул Матушкин. В дни голосования на избирательных участках региона дежурят волонтеры. Они помогают инвалидам, пожилым и маломобильным гражданам добраться до избирательного участка. Также, как отметил Матушкин, избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти и проголосовать на избирательном участке, могут проголосовать на дому. Для этого им надо позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации (прописки) и сообщить об этом не позднее 14:00 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240301/tambovschina-1930441000.html

https://ria.ru/20240228/byudzhet-1930034584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, выборы президента рф