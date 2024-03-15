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Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
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Тамбовская область
 
14:56 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/matushkin-1933244627.html
Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ
Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в пятницу проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:56
2024-03-15T14:56
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
выборы президента рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в пятницу проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Это важнейшее событие для всех россиян, которое определит дальнейший путь нашей страны, вектор ее развития и судьбу. Конечно же, в первый день голосования я приехал на свой избирательный участок №266 в городе Мичуринске", - сказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что россияне не просто выбирают лидера, а голосуют за будущее, будущее детей, будущее страны. На территории Тамбовской области работают 824 избирательных участка. Еще два участка открыты в местах временного пребывания. "И я, и все члены моей семьи никогда не остаются в стороне от участия в голосовании на выборах различного уровня. Мы считаем это своим долгом, поэтому обязательно приходим на избирательный участок. Выборы президента продлятся три дня - 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера, чтобы каждый избиратель смог прийти туда в удобное для него время. При себе необходимо иметь паспорт или документ, его заменяющий. Каждый голос имеет значение!" - подчеркнул Матушкин. В дни голосования на избирательных участках региона дежурят волонтеры. Они помогают инвалидам, пожилым и маломобильным гражданам добраться до избирательного участка. Также, как отметил Матушкин, избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти и проголосовать на избирательном участке, могут проголосовать на дому. Для этого им надо позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации (прописки) и сообщить об этом не позднее 14:00 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240301/tambovschina-1930441000.html
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россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, выборы президента рф
Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Выборы президента РФ

Спикер тамбовского парламента Матушкин отдал голос на выборах президента РФ

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыСпикер тамбовского парламента Евгений Матушкин отдал голос на выборах президента РФ
Спикер тамбовского парламента Евгений Матушкин отдал голос на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Спикер тамбовского парламента Евгений Матушкин отдал голос на выборах президента РФ
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в пятницу проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Это важнейшее событие для всех россиян, которое определит дальнейший путь нашей страны, вектор ее развития и судьбу. Конечно же, в первый день голосования я приехал на свой избирательный участок №266 в городе Мичуринске", - сказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
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Он напомнил, что россияне не просто выбирают лидера, а голосуют за будущее, будущее детей, будущее страны.
На территории Тамбовской области работают 824 избирательных участка. Еще два участка открыты в местах временного пребывания.
"И я, и все члены моей семьи никогда не остаются в стороне от участия в голосовании на выборах различного уровня. Мы считаем это своим долгом, поэтому обязательно приходим на избирательный участок. Выборы президента продлятся три дня - 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера, чтобы каждый избиратель смог прийти туда в удобное для него время. При себе необходимо иметь паспорт или документ, его заменяющий. Каждый голос имеет значение!" - подчеркнул Матушкин.
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В дни голосования на избирательных участках региона дежурят волонтеры. Они помогают инвалидам, пожилым и маломобильным гражданам добраться до избирательного участка. Также, как отметил Матушкин, избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти и проголосовать на избирательном участке, могут проголосовать на дому. Для этого им надо позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации (прописки) и сообщить об этом не позднее 14:00 17 марта 2024 года.
 
Тамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаВыборы президента РФ
 
 
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