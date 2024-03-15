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СБУ заочно предъявила новые обвинения Машкову - РИА Новости, 15.03.2024
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15:26 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/mashkov-1933260490.html
СБУ заочно предъявила новые обвинения Машкову
СБУ заочно предъявила новые обвинения Машкову - РИА Новости, 15.03.2024
СБУ заочно предъявила новые обвинения Машкову
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:26
2024-03-15T15:26
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании кандидата и действующего президента РФ Владимира Путина, заявили в пресс-службе ведомства. В мае прошлого года СБУ уже предъявила обвинения Машкову по трем статьям уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно уведомили Машкова о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале ведомства. Как заявляется в публикации, Машкову инкриминируют его выступления в ходе предвыборных туров по регионам России в качестве главы избирательного штаба Владимира Путина. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240315/nablyudateli-1933169926.html
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Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Владимир Путин, Владимир Машков, В мире
СБУ заочно предъявила новые обвинения Машкову

СБУ заочно предъявила обвинения Машкову из-за участия в предвыборной кампании

© РИА Новости / Марина ТрашковаАктер Владимир Машков
Актер Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Марина Трашкова
Актер Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании кандидата и действующего президента РФ Владимира Путина, заявили в пресс-службе ведомства.
В мае прошлого года СБУ уже предъявила обвинения Машкову по трем статьям уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно уведомили Машкова о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram канале ведомства.
Как заявляется в публикации, Машкову инкриминируют его выступления в ходе предвыборных туров по регионам России в качестве главы избирательного штаба Владимира Путина.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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