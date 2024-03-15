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"Шутки плохи". Дерзкое заявление Макрона о России возмутило турков - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/makron-1933384074.html
"Шутки плохи". Дерзкое заявление Макрона о России возмутило турков
"Шутки плохи". Дерзкое заявление Макрона о России возмутило турков - РИА Новости, 15.03.2024
"Шутки плохи". Дерзкое заявление Макрона о России возмутило турков
Читателей турецкого портала En Son Haber возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о подрыве Европы при победе России на Украине. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:17
2024-03-15T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читателей турецкого портала En Son Haber возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о подрыве Европы при победе России на Украине."Как же ты напуган, Макрон! Кроме тебя никто не вопит, значит, понимаешь, что кресло теряешь. С Россией шутки плохи. Останешься не только без кресла, но и без страны", — заметил пользователь."Путин напомнил тебе о Наполеоне. Не забывай, тебя постигнет похожая участь", — добавил второй."Надеюсь, так и будет. Будет лучше, если победит Россия, а не США", — поделился мнением другой."Никогда не видел никого более бесполезного, чем этот человек", — написал читатель."У вас и так нет никакого авторитета. Если есть США, есть вы. Нет Америки — вы никто", — возмутились под публикацией."Русские и так победили, просто они не хотят устраивать резню", — предположил комментатор.Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон

"Шутки плохи". Дерзкое заявление Макрона о России возмутило турков

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читателей турецкого портала En Son Haber возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о подрыве Европы при победе России на Украине.
"Как же ты напуган, Макрон! Кроме тебя никто не вопит, значит, понимаешь, что кресло теряешь. С Россией шутки плохи. Останешься не только без кресла, но и без страны", — заметил пользователь.
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"Путин напомнил тебе о Наполеоне. Не забывай, тебя постигнет похожая участь", — добавил второй.
"Надеюсь, так и будет. Будет лучше, если победит Россия, а не США", — поделился мнением другой.
"Никогда не видел никого более бесполезного, чем этот человек", — написал читатель.
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"У вас и так нет никакого авторитета. Если есть США, есть вы. Нет Америки — вы никто", — возмутились под публикацией.
"Русские и так победили, просто они не хотят устраивать резню", — предположил комментатор.
Накануне Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При этом он добавил, что его страна "не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Киев. Он также пообещал, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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