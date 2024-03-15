https://ria.ru/20240315/krovlya-1933279821.html

В центре реабилитации в Челябинске обрушилась кровля, есть пострадавшие

В центре реабилитации в Челябинске обрушилась кровля, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2024

В центре реабилитации в Челябинске обрушилась кровля, есть пострадавшие

Часть кровли обрушилась в пятницу в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске, спасено четыре человека, им... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:15

2024-03-15T16:15

2024-03-15T16:27

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Часть кровли обрушилась в пятницу в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства в Челябинске, спасено четыре человека, им оказывается медпомощь, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Из-за снеговой нагрузки произошло обрушение части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного места жительства. Погибших нет. Сотрудниками МЧС России спасено из-под завала четыре человека, они переданы сотрудникам медпомощи", - говорится в сообщении. Самостоятельно здание покинули 26 человек, уточняется в сообщении. В пресс-центре прокуратуры региона добавили, что прокуратура организовала проверку в связи с обрушением части кровли на здании Центра социально-трудовой реабилитации. "В ходе проверки прокуратурой района будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, оценка действиям должностных лиц Центра реабилитации, в том числе уголовно-правовая. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточняется в сообщении. Постояльцы Центра переведены в другой филиал учреждения, прокурором района проверены условия их размещения, поясняет пресс-центр прокуратуры.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

https://ria.ru/20240310/krysha-1932170153.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)