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В Подмосковье задержали мужчину, который вылил краску в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
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16:44 15.03.2024
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В Подмосковье задержали мужчину, который вылил краску в урну для бюллетеней
В Подмосковье задержали мужчину, который вылил краску в урну для бюллетеней - РИА Новости, 15.03.2024
В Подмосковье задержали мужчину, который вылил краску в урну для бюллетеней
Полицейские задержали мужчину, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Лыткарино, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:44
2024-03-15T16:44
выборы президента россии — 2024
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Лыткарино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. "Сегодня на одном из избирательных участков в Лыткарино полицейскими был задержан 46-летний местный житель, который, находясь на избирательном участке, облил красящим веществом урну для бюллетеней", - говорится в сообщении. В ГУ МВД отметили, что мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, лыткарино
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Лыткарино
В Подмосковье задержали мужчину, который вылил краску в урну для бюллетеней

В Лыткарино задержали мужчину, который вылил краску в урну для бюллетеней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Лыткарино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
"Сегодня на одном из избирательных участков в Лыткарино полицейскими был задержан 46-летний местный житель, который, находясь на избирательном участке, облил красящим веществом урну для бюллетеней", - говорится в сообщении.
В ГУ МВД отметили, что мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Собранные по данному факту материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Женщина вылила красящее вещество в урну с бюллетенями. Кадры с камеры видеонаблюдения
Появились кадры инцидента с краской на избирательном участке в Москве
Вчера, 14:10
 
Выборы президента России — 2024ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЛыткарино
 
 
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