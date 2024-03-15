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ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:42 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933311762.html
ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области
ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 15.03.2024
ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области
В последние дни перед выборами участились обстрелы со стороны ВСУ подконтрольной РФ части Харьковской области, а также других районов на линии соприкосновения,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:42
2024-03-15T17:42
выборы президента россии — 2024
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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ГРАКОВО (Харьковская область), 15 мар - РИА Новости. В последние дни перед выборами участились обстрелы со стороны ВСУ подконтрольной РФ части Харьковской области, а также других районов на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее он сообщил, что в подконтрольной РФ части Харьковской области стартовали выборы президента РФ для жителей, получивших российское гражданство. "За последние дни очень сильно участились обстрелы территории Харьковской области, мы это слышим не только по территории Харьковской области, мы это слышим на всей линии боевого соприкосновения. Все наши, скажем так, "небратья" хотят помешать нам провести мирные выборы. Но тем не менее мы все сделаем, наши люди обязательно примут участие в выборах.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Выборы президента России — 2024, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области

Ганчев: ВСУ хотят сорвать выборы в неподконтрольной им части Харьковской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРАКОВО (Харьковская область), 15 мар - РИА Новости. В последние дни перед выборами участились обстрелы со стороны ВСУ подконтрольной РФ части Харьковской области, а также других районов на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее он сообщил, что в подконтрольной РФ части Харьковской области стартовали выборы президента РФ для жителей, получивших российское гражданство.
"За последние дни очень сильно участились обстрелы территории Харьковской области, мы это слышим не только по территории Харьковской области, мы это слышим на всей линии боевого соприкосновения. Все наши, скажем так, "небратья" хотят помешать нам провести мирные выборы. Но тем не менее мы все сделаем, наши люди обязательно примут участие в выборах.
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Выборы президента России — 2024БезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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