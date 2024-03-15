https://ria.ru/20240315/kharkov-1933311762.html

ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области

ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ усилили обстрелы подконтрольной России части Харьковской области

В последние дни перед выборами участились обстрелы со стороны ВСУ подконтрольной РФ части Харьковской области, а также других районов на линии соприкосновения,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:42

2024-03-15T17:42

2024-03-15T17:42

выборы президента россии — 2024

безопасность

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

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ГРАКОВО (Харьковская область), 15 мар - РИА Новости. В последние дни перед выборами участились обстрелы со стороны ВСУ подконтрольной РФ части Харьковской области, а также других районов на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее он сообщил, что в подконтрольной РФ части Харьковской области стартовали выборы президента РФ для жителей, получивших российское гражданство. "За последние дни очень сильно участились обстрелы территории Харьковской области, мы это слышим не только по территории Харьковской области, мы это слышим на всей линии боевого соприкосновения. Все наши, скажем так, "небратья" хотят помешать нам провести мирные выборы. Но тем не менее мы все сделаем, наши люди обязательно примут участие в выборах.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина