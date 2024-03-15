https://ria.ru/20240315/khabarovsk-1933179568.html

Хабаровчане в дни выборов могут определиться и с объектами благоустройства

Хабаровчане в дни выборов могут определиться и с объектами благоустройства - РИА Новости, 15.03.2024

Хабаровчане в дни выборов могут определиться и с объектами благоустройства

Жители Хабаровского края за три дня выборов президента РФ смогут проголосовать и за объекты благоустройства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:29

2024-03-15T12:29

2024-03-15T12:29

хабаровский край

россия

дзержинский

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Жители Хабаровского края за три дня выборов президента РФ смогут проголосовать и за объекты благоустройства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Мы в Хабаровском крае продолжаем формирование комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Три дня на всех избирательных участках люди получат возможность принять участие в голосовании за выбор объектов благоустройства", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что именно благодаря активному участию людей за последние пять лет в Хабаровском крае появилось более 570 современных общественных пространств в 56 городах и районах. В этом году можно отдать свой голос за 250 объектов. "Наш регион – один из лидеров в России по участию людей в определении будущего, выборе мест, которые будут благоустроены за федеральные средства. Я отдал свой голос за сквер на улице Дзержинского в Хабаровске", - сообщил губернатор. По его словам, обновление выбранных территорий начнется в 2025 году. В этом году будут отремонтированы пространства, которые граждане определили в 2023-м. Их будет почти 90, заключил глава региона. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Глава Хабаровского края проголосовал в первый из трех дней голосования - 15 марта, он пришел на избирательный участок с семьей. В регионе в пятницу в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. В списки включено 939 015 избирателей. На 15.00 (08.00 мск) явка составила 21,34%, информировал крайизбирком. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек.

https://ria.ru/20240314/baggi-1932920325.html

россия

дзержинский

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Артем Смирнов

россия, дзержинский, михаил дегтярев