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Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора
Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:40
2024-03-15T10:40
2024-03-15T10:40
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает региональный главк СК РФ. Следователи совместно с полицией и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в квартире по месту его проживания. "Им оказался 33-летний уроженец республики Тыва. По версии следствия, в утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова города Абакана, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове", - говорится в сообщении. Пострадавший был госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, находится в реанимации. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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происшествия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Абакан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора
Житель Абакана во время ссоры на улице ударил оппонента обухом топора
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает региональный главк СК РФ.
Следователи совместно с полицией и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в квартире по месту его проживания.
"Им оказался 33-летний уроженец республики Тыва. По версии следствия, в утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова города Абакана, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, находится в реанимации.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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