https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html

Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора

Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора - РИА Новости, 15.03.2024

Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора

Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:40

2024-03-15T10:40

2024-03-15T10:40

происшествия

абакан

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает региональный главк СК РФ. Следователи совместно с полицией и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в квартире по месту его проживания. "Им оказался 33-летний уроженец республики Тыва. По версии следствия, в утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова города Абакана, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове", - говорится в сообщении. Пострадавший был госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, находится в реанимации. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

https://ria.ru/20240308/barnaul-1931870379.html

абакан

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происшествия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)