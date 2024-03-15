Рейтинг@Mail.ru
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/izbienie-1933138159.html
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора - РИА Новости, 15.03.2024
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора
Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:40
2024-03-15T10:40
происшествия
абакан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает региональный главк СК РФ. Следователи совместно с полицией и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в квартире по месту его проживания. "Им оказался 33-летний уроженец республики Тыва. По версии следствия, в утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова города Абакана, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове", - говорится в сообщении. Пострадавший был госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, находится в реанимации. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
https://ria.ru/20240308/barnaul-1931870379.html
абакан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, абакан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Абакан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора

Житель Абакана во время ссоры на улице ударил оппонента обухом топора

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Уроженец Тувы, проживающий в Абакане, в ходе бытовой ссоры на улице схватил топор и нанес многочисленные удары обухом по голове своему оппоненту, сообщает региональный главк СК РФ.
Следователи совместно с полицией и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в квартире по месту его проживания.
"Им оказался 33-летний уроженец республики Тыва. По версии следствия, в утреннее время 15 марта 2024 года подозреваемый, находясь на улице Некрасова города Абакана, в ходе бытового конфликта напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове", - говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, находится в реанимации.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
В Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае
8 марта, 09:31
 
ПроисшествияАбаканСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала