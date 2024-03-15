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Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей - РИА Новости, 15.03.2024
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Новости Подмосковья
 
18:53 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/granty-1933335851.html
Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей
Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей - РИА Новости, 15.03.2024
Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей
Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:53
2024-03-15T18:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли 469 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, – важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.Компания из округа Протвино стала одним из получателей федерального гранта. Ученые показали разработку цифровой технологии для улучшения снимков поверхности Земли из космоса. А компания из Королева представила разработку мобильной установки, которая очищает растворы каминов от механических примесей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Depositphotos.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли 469 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, – важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания из округа Протвино стала одним из получателей федерального гранта. Ученые показали разработку цифровой технологии для улучшения снимков поверхности Земли из космоса. А компания из Королева представила разработку мобильной установки, которая очищает растворы каминов от механических примесей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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