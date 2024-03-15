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Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей

Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей - РИА Новости, 15.03.2024

Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей

Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:53

2024-03-15T18:53

2024-03-15T18:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли 469 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, – важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.Компания из округа Протвино стала одним из получателей федерального гранта. Ученые показали разработку цифровой технологии для улучшения снимков поверхности Земли из космоса. А компания из Королева представила разработку мобильной установки, которая очищает растворы каминов от механических примесей.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)