https://ria.ru/20240315/granty-1933335851.html
Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей
Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей - РИА Новости, 15.03.2024
Инновационные проекты МО получили гранты на 469 миллионов рублей
Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:53
2024-03-15T18:53
2024-03-15T18:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли 469 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, – важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.Компания из округа Протвино стала одним из получателей федерального гранта. Ученые показали разработку цифровой технологии для улучшения снимков поверхности Земли из космоса. А компания из Королева представила разработку мобильной установки, которая очищает растворы каминов от механических примесей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Свыше 77 проектов из Московской области получили гранты Фонда содействия инновациям в 2023 году. На реализацию высокотехнологичных идей разработчики привлекли 469 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, – важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым ученым и специалистам, гранты. Также ученые нашего региона могут стать получателями социальной ипотеки", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания из округа Протвино стала одним из получателей федерального гранта. Ученые показали разработку цифровой технологии для улучшения снимков поверхности Земли из космоса. А компания из Королева представила разработку мобильной установки, которая очищает растворы каминов от механических примесей.