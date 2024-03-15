https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933392552.html

Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента

Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента

Вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин проголосовал на выборах президента РФ в ходе выездного голосования в город... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:15

2024-03-15T23:15

2024-03-15T23:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

венгрия

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_405:259:3586:2048_1920x0_80_0_0_4f8549a10fc3776c444760f0422df02d.jpg

БУДАПЕШТ, 15 мар – РИА Новости. Вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин проголосовал на выборах президента РФ в ходе выездного голосования в город Пакш, сообщила РИА Новости старший советник российского посольства, заместитель председателя участковой избирательной комиссии Ирина Звонова. Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей. "Голосование проходило в офисе "Атомстройэкспорта". Полянин приезжал и голосовал. Они работают по венгерскому законодательству, а в Венгрии сегодня официальный выходной (по случаю годовщины начала Антигабсбургской революции 1848-49 годов – ред.). Он сообщил, что всего в строительстве задействовано более 300 специалистов", - сказала Звонова. По ее словам, в голосовании в пятницу приняли участие 164 человека, включая также членов Общества российских соотечественников города Пакш, голосование прошло "спокойно, никаких проблем не было". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200.

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2"