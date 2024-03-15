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Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
23:15 15.03.2024 (обновлено: 23:16 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933392552.html
Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента
Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента
Вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин проголосовал на выборах президента РФ в ходе выездного голосования в город... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:15
2024-03-15T23:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
венгрия
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 15 мар – РИА Новости. Вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин проголосовал на выборах президента РФ в ходе выездного голосования в город Пакш, сообщила РИА Новости старший советник российского посольства, заместитель председателя участковой избирательной комиссии Ирина Звонова. Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей. "Голосование проходило в офисе "Атомстройэкспорта". Полянин приезжал и голосовал. Они работают по венгерскому законодательству, а в Венгрии сегодня официальный выходной (по случаю годовщины начала Антигабсбургской революции 1848-49 годов – ред.). Он сообщил, что всего в строительстве задействовано более 300 специалистов", - сказала Звонова. По ее словам, в голосовании в пятницу приняли участие 164 человека, включая также членов Общества российских соотечественников города Пакш, голосование прошло "спокойно, никаких проблем не было". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200.
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политика, россия, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Венгрия, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2"
Глава проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии проголосовал на выборах президента

Глава проекта АЭС "Пакш-2" Полянин в Венгрии проголосовал на выборах президента

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 мар – РИА Новости. Вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин проголосовал на выборах президента РФ в ходе выездного голосования в город Пакш, сообщила РИА Новости старший советник российского посольства, заместитель председателя участковой избирательной комиссии Ирина Звонова.
Ранее посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что выездное голосование на выборах президента России проходит в венгерском городе Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС, оно организовано по просьбе российских специалистов и местных жителей.
"Голосование проходило в офисе "Атомстройэкспорта". Полянин приезжал и голосовал. Они работают по венгерскому законодательству, а в Венгрии сегодня официальный выходной (по случаю годовщины начала Антигабсбургской революции 1848-49 годов – ред.). Он сообщил, что всего в строительстве задействовано более 300 специалистов", - сказала Звонова.
По ее словам, в голосовании в пятницу приняли участие 164 человека, включая также членов Общества российских соотечественников города Пакш, голосование прошло "спокойно, никаких проблем не было".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВенгрияАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"
 
 
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