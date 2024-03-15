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Глава Мосгоризбиркома сообщила о попытках сорвать работу УИК
Глава Мосгоризбиркома сообщила о попытках сорвать работу УИК - РИА Новости, 15.03.2024
Глава Мосгоризбиркома сообщила о попытках сорвать работу УИК
Попытки сорвать работу участковых избирательных комиссий наблюдают в Москве, при этом попыток вбросить несколько бюллетеней не было, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:00
2024-03-15T22:00
2024-03-15T22:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытки сорвать работу участковых избирательных комиссий наблюдают в Москве, при этом попыток вбросить несколько бюллетеней не было, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "На сегодняшний момент мы уже имеем попытки сорвать работу наших участковых избирательных комиссий", - рассказала Кириллова. По ее словам, таких нарушений, как попытки вбросить несколько бюллетеней или не дать возможности наблюдателям отслеживать процесс работы комиссий, не поступало. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, ольга кириллова, мосгоризбирком
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Ольга Кириллова, Мосгоризбирком
Глава Мосгоризбиркома сообщила о попытках сорвать работу УИК
Глава Мосгоризбиркома Кириллова сообщила о попытках сорвать работу УИК
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытки сорвать работу участковых избирательных комиссий наблюдают в Москве, при этом попыток вбросить несколько бюллетеней не было, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На сегодняшний момент мы уже имеем попытки сорвать работу наших участковых избирательных комиссий", - рассказала Кириллова.
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По ее словам, таких нарушений, как попытки вбросить несколько бюллетеней или не дать возможности наблюдателям отслеживать процесс работы комиссий, не поступало.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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