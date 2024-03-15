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Более трети жителей Мурманской области проголосовали на выборах президента
Более трети жителей Мурманской области проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более трети жителей Мурманской области проголосовали на выборах президента
Явка избирателей в Мурманской области на выборах президента РФ в первый день голосования превысила 35% без учета промежуточных итогов дистанционного... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:09
2024-03-15T21:09
2024-03-15T21:09
выборы президента россии — 2024
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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Мурманской области на выборах президента РФ в первый день голосования превысила 35% без учета промежуточных итогов дистанционного голосования, сообщил журналистам председатель избиркома региона Антон Богомолов. "Мы фиксируем, что явка по состоянию на 20.00 составила 35,04%. Достаточно хорошая явка по нашим представлениям о том, как должен был пройти первый день голосования", - сказал Богомолов. Он пояснил, что эта цифра не включает в себя голосование в дистанционном электронном голосовании, она будет объявлена отдельно, в конце третьего дня голосования. Богомолов также сообщил, что нарушений на участках в регионе не зафиксировано. В первый день на избирательные участки в регионе пришли губернатор и его заместители, депутаты и руководители крупных компаний и организаций, избиратели приходили в костюмах и с домашними животными, сразу после церемонии регистрации брака в ЗАГСе, голосовали под военный оркест. Воспользовались своим правом представители коренного народа саами. На участках голосующих встречали с пирожками, впервые участвующие в голосовании получили сувениры. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, мурманская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Мурманская область, Россия
Более трети жителей Мурманской области проголосовали на выборах президента
В Мурманской области в первый день проголосовали 35% жителей без учета ДЭГ
МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Мурманской области на выборах президента РФ в первый день голосования превысила 35% без учета промежуточных итогов дистанционного голосования, сообщил журналистам председатель избиркома региона Антон Богомолов.
"Мы фиксируем, что явка по состоянию на 20.00 составила 35,04%. Достаточно хорошая явка по нашим представлениям о том, как должен был пройти первый день голосования", - сказал Богомолов.
Он пояснил, что эта цифра не включает в себя голосование в дистанционном электронном голосовании, она будет объявлена отдельно, в конце третьего дня голосования. Богомолов также сообщил, что нарушений на участках в регионе не зафиксировано.
В первый день на избирательные участки в регионе пришли губернатор и его заместители, депутаты и руководители крупных компаний и организаций, избиратели приходили в костюмах и с домашними животными, сразу после церемонии регистрации брака в ЗАГСе, голосовали под военный оркест. Воспользовались своим правом представители коренного народа саами. На участках голосующих встречали с пирожками, впервые участвующие в голосовании получили сувениры.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.