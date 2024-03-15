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Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве

Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве

Во время голосования на выборах президента России в Москве было не очень много жалоб, их обсудили в группе разбора, сообщил журналистам заместитель руководителя РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:37

2024-03-15T20:37

2024-03-15T22:00

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во время голосования на выборах президента России в Москве было не очень много жалоб, их обсудили в группе разбора, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов."Важно также отметить, что не очень много жалоб. Все они в группе разбора были обсуждены, проработаны, выезжали коллеги на участки", - сказал Асафов.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T20:37 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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