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Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве
Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве
Во время голосования на выборах президента России в Москве было не очень много жалоб, их обсудили в группе разбора, сообщил журналистам заместитель руководителя РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:37
2024-03-15T20:37
2024-03-15T22:00
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во время голосования на выборах президента России в Москве было не очень много жалоб, их обсудили в группе разбора, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов."Важно также отметить, что не очень много жалоб. Все они в группе разбора были обсуждены, проработаны, выезжали коллеги на участки", - сказал Асафов.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T20:37
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политика, москва, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
Штаб по наблюдению рассказал, как прошел первый день выборов в Москве
Штаб по наблюдению: жалобы в первый день выборов обсудили в группе разбора
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во время голосования на выборах президента России в Москве было не очень много жалоб, их обсудили в группе разбора, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов.
"Важно также отметить, что не очень много жалоб. Все они в группе разбора были обсуждены, проработаны, выезжали коллеги на участки", - сказал Асафов.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.