https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933346829.html
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет - РИА Новости, 15.03.2024
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:36
2024-03-15T19:36
2024-03-15T19:49
выборы президента россии — 2024
политика
россия
урванский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933348182_0:81:1189:750_1920x0_80_0_0_a46e935ae8cb8d8ecc3b0a785fa8debe.jpg
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил исполняющий обязанности главы района Валерий Ажиев. "Ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Руднев - самый пожилой избиратель на территории Урванского района. Ему 105 лет. По состоянию здоровья Иван Николаевич не смог самостоятельно прийти на свой избирательный участок. Но по его желанию представители избирательной комиссии выехали к ветерану на дом, где он смог проголосовать", - написал Ажиев своем Telegram-канале. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 30,43%. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933312369.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1933311003.html
россия
урванский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933348182_0:0:1189:893_1920x0_80_0_0_2ce80f9a3de2c827090ce24a9980feb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, урванский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Урванский район
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет
В КБР ветеран в 105 лет проголосовал на выборах президента онлайн