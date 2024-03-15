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В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:36 15.03.2024 (обновлено: 19:49 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933346829.html
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет - РИА Новости, 15.03.2024
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:36
2024-03-15T19:49
выборы президента россии — 2024
политика
россия
урванский район
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил исполняющий обязанности главы района Валерий Ажиев. "Ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Руднев - самый пожилой избиратель на территории Урванского района. Ему 105 лет. По состоянию здоровья Иван Николаевич не смог самостоятельно прийти на свой избирательный участок. Но по его желанию представители избирательной комиссии выехали к ветерану на дом, где он смог проголосовать", - написал Ажиев своем Telegram-канале. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 30,43%. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933312369.html
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россия
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политика, россия, урванский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Урванский район
В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет

В КБР ветеран в 105 лет проголосовал на выборах президента онлайн

© Фото : Валерий Ажиев/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Валерий Ажиев/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил исполняющий обязанности главы района Валерий Ажиев.
"Ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Руднев - самый пожилой избиратель на территории Урванского района. Ему 105 лет. По состоянию здоровья Иван Николаевич не смог самостоятельно прийти на свой избирательный участок. Но по его желанию представители избирательной комиссии выехали к ветерану на дом, где он смог проголосовать", - написал Ажиев своем Telegram-канале.
101-летний ветеран Михаил Пеймер голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Ярославле ветеран проголосовал на выборах президента в 101 год
Вчера, 17:46
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 30,43%.
Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров принял участие в выборах президента России
Единственный в Ингушетии ветеран Великой Отечественной проголосовал на дому
Вчера, 17:39
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУрванский район
 
 
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