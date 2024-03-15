https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933346829.html

В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет

В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет - РИА Новости, 15.03.2024

В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:36

2024-03-15T19:36

2024-03-15T19:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

урванский район

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Руднев, которому 105 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил исполняющий обязанности главы района Валерий Ажиев. "Ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Руднев - самый пожилой избиратель на территории Урванского района. Ему 105 лет. По состоянию здоровья Иван Николаевич не смог самостоятельно прийти на свой избирательный участок. Но по его желанию представители избирательной комиссии выехали к ветерану на дом, где он смог проголосовать", - написал Ажиев своем Telegram-канале. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 30,43%. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933312369.html

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россия

урванский район

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политика, россия, урванский район