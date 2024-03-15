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Более 2,5 миллиона россиян проголосовали на выборах президента дистанционно
Более 2,5 миллиона россиян проголосовали на выборах президента дистанционно - РИА Новости, 15.03.2024
Более 2,5 миллиона россиян проголосовали на выборах президента дистанционно
Более 2,5 миллионов россиян на 16.31 15 марта проголосовали дистанционно на выборах президента РФ, что составило 53% от числа зарегистрированных на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Более 2,5 миллионов россиян на 16.31 15 марта проголосовали дистанционно на выборах президента РФ, что составило 53% от числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, сообщается на портале дистанционного электронного голосования ЦИК России. На 16:31 15 марта выдано более 2,6 миллиона бюллетеней (55% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ), принято более 2,5 миллионов бюллетеней (53%), сообщается на портале ДЭГ. Впервые жителям 29 регионов на выборах главы государства доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T17:00
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политика, россия, москва, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, ЦИК РФ
Более 2,5 миллиона россиян проголосовали на выборах президента дистанционно
Более 2,5 млн россиян проголосовали в первый день выборов с помощью ДЭГ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Более 2,5 миллионов россиян на 16.31 15 марта проголосовали дистанционно на выборах президента РФ, что составило 53% от числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, сообщается на портале
дистанционного электронного голосования ЦИК России.
На 16:31 15 марта выдано более 2,6 миллиона бюллетеней (55% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ), принято более 2,5 миллионов бюллетеней (53%), сообщается на портале ДЭГ.
Впервые жителям 29 регионов на выборах главы государства доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
В 28 регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.