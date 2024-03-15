Рейтинг@Mail.ru
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:20 15.03.2024 (обновлено: 18:05 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933281692.html
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета - РИА Новости, 15.03.2024
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета
Оленеводы из семейно-родовой общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном регионе Ненецкого автономного округа - почти у самого Северного Ледовитого... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:20
2024-03-15T18:05
выборы президента россии — 2024
политика
северный ледовитый океан
россия
вертолеты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933316884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_589f3d0008eb0a7bab331186975ed93c.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оленеводы из семейно-родовой общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном регионе Ненецкого автономного округа - почти у самого Северного Ледовитого океана, проголосовали на выборах президента РФ на борту воздушного избирательного пункта: вертолёта Ми-8МТВ-1, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Иногда только с помощью вертолета граждане могут реализовать свое право избирателя. К ненцам из родовой общины "Ямб то", которые живут почти у Северного Ледовитого океана, Ми-8МТВ-1 Нарьян-Марского авиационного отряда прилетел заранее. Голосование проходило на борту воздушного избирательного пункта с соблюдением всех правил: регистрация участников, выдача бюллетеня, кабинки, переносная урна и наблюдатели", - рассказали в госкорпорации. По данным избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, на труднодоступных территориях региона на выборах президента досрочно проголосовали 6884 человека, что составляет 16,7% от численности избирателей. "Только с помощью вертолетов многие из них смогли реализовать свое конституционное право", - отметили в "Ростехе". Ми-8МТВ-1 производятся на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Они могут перевозить до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске либо до 23 служебных пассажиров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236722.html
https://ria.ru/20240315/molodozheny-1933241803.html
северный ледовитый океан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Голосование оленеводов в Ненецком АО
Оленеводы из общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном районе Ненецкого АО (почти у Северного Ледовитого океана), проголосовали на борту воздушного избирательного пункта - вертолета Ми-8
2024-03-15T16:20
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933316884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ec2f153cceb7783b6935a1ea671ab02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, северный ледовитый океан, россия, вертолеты россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Северный Ледовитый океан, Россия, Вертолеты России
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета

Оленеводы из общины "Ямб то" проголосовали на выборах на борту вертолета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оленеводы из семейно-родовой общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном регионе Ненецкого автономного округа - почти у самого Северного Ледовитого океана, проголосовали на выборах президента РФ на борту воздушного избирательного пункта: вертолёта Ми-8МТВ-1, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Иногда только с помощью вертолета граждане могут реализовать свое право избирателя. К ненцам из родовой общины "Ямб то", которые живут почти у Северного Ледовитого океана, Ми-8МТВ-1 Нарьян-Марского авиационного отряда прилетел заранее. Голосование проходило на борту воздушного избирательного пункта с соблюдением всех правил: регистрация участников, выдача бюллетеня, кабинки, переносная урна и наблюдатели", - рассказали в госкорпорации.
Дед Мороз из Великого Устюга голосует на выборах президента
Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента
Вчера, 14:27
По данным избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, на труднодоступных территориях региона на выборах президента досрочно проголосовали 6884 человека, что составляет 16,7% от численности избирателей. "Только с помощью вертолетов многие из них смогли реализовать свое конституционное право", - отметили в "Ростехе".
Ми-8МТВ-1 производятся на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Они могут перевозить до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске либо до 23 служебных пассажиров.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Жители города Тобольска Тюменской области Виктория и Рамиль голосуют на выборах президента РФ после церемонии бракосочетания в ЗАГС
Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа
Вчера, 14:45
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСеверный Ледовитый океанРоссияВертолеты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала