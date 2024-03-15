https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933281692.html
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета - РИА Новости, 15.03.2024
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета
Оленеводы из семейно-родовой общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном регионе Ненецкого автономного округа - почти у самого Северного Ледовитого... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:20
2024-03-15T16:20
2024-03-15T18:05
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оленеводы из семейно-родовой общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном регионе Ненецкого автономного округа - почти у самого Северного Ледовитого океана, проголосовали на выборах президента РФ на борту воздушного избирательного пункта: вертолёта Ми-8МТВ-1, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Иногда только с помощью вертолета граждане могут реализовать свое право избирателя. К ненцам из родовой общины "Ямб то", которые живут почти у Северного Ледовитого океана, Ми-8МТВ-1 Нарьян-Марского авиационного отряда прилетел заранее. Голосование проходило на борту воздушного избирательного пункта с соблюдением всех правил: регистрация участников, выдача бюллетеня, кабинки, переносная урна и наблюдатели", - рассказали в госкорпорации. По данным избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, на труднодоступных территориях региона на выборах президента досрочно проголосовали 6884 человека, что составляет 16,7% от численности избирателей. "Только с помощью вертолетов многие из них смогли реализовать свое конституционное право", - отметили в "Ростехе". Ми-8МТВ-1 производятся на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Они могут перевозить до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске либо до 23 служебных пассажиров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236722.html
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Голосование оленеводов в Ненецком АО
Оленеводы из общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном районе Ненецкого АО (почти у Северного Ледовитого океана), проголосовали на борту воздушного избирательного пункта - вертолета Ми-8
2024-03-15T16:20
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политика, северный ледовитый океан, россия, вертолеты россии
Выборы президента России — 2024, Политика, Северный Ледовитый океан, Россия, Вертолеты России
Оленеводы в НАО проголосовали на выборах президента на борту вертолета
Оленеводы из общины "Ямб то" проголосовали на выборах на борту вертолета
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оленеводы из семейно-родовой общины "Ямб то", которая находится в труднодоступном регионе Ненецкого автономного округа - почти у самого Северного Ледовитого океана, проголосовали на выборах президента РФ на борту воздушного избирательного пункта: вертолёта Ми-8МТВ-1, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Иногда только с помощью вертолета граждане могут реализовать свое право избирателя. К ненцам из родовой общины "Ямб то", которые живут почти у Северного Ледовитого океана, Ми-8МТВ-1 Нарьян-Марского авиационного отряда прилетел заранее. Голосование проходило на борту воздушного избирательного пункта с соблюдением всех правил: регистрация участников, выдача бюллетеня, кабинки, переносная урна и наблюдатели", - рассказали в госкорпорации.
Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента
По данным избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, на труднодоступных территориях региона на выборах президента досрочно проголосовали 6884 человека, что составляет 16,7% от численности избирателей. "Только с помощью вертолетов многие из них смогли реализовать свое конституционное право", - отметили в "Ростехе".
Ми-8МТВ-1 производятся на Казанском вертолетном заводе
холдинга "Вертолеты России
" (входит в "Ростех"). Они могут перевозить до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске либо до 23 служебных пассажиров.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Многодетные молодожены в Тобольске пришли на выборы президента из ЗАГСа