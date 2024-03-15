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Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:26 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236019.html
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями - РИА Новости, 15.03.2024
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями
Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:26
2024-03-15T14:26
выборы президента россии — 2024
политика
сочи
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
владимир путин
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СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента, сообщили в пресс-службе администрации города. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В Сочи живут представители более ста национальностей. Сегодня на избирательные участки представители национальных объединений приходят семьями", - говорится в сообщении. Так, из общего числа голосующих в избирательный участок в национальных костюмах явилась семья Рашида Харуновича Чачуха, проживающего в Сочи. С ними же пришел оставить свой голос молодой участник голосования - внук Чачуха.
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политика, сочи, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Сочи, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями

Представители национальных объединений в Сочи приходят на выборы семьями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Голосование на выборах президента России. Архивное фото
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СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента, сообщили в пресс-службе администрации города.
Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"В Сочи живут представители более ста национальностей. Сегодня на избирательные участки представители национальных объединений приходят семьями", - говорится в сообщении.
Так, из общего числа голосующих в избирательный участок в национальных костюмах явилась семья Рашида Харуновича Чачуха, проживающего в Сочи. С ними же пришел оставить свой голос молодой участник голосования - внук Чачуха.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСочиРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковВладимир Путин
 
 
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