https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236019.html
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями - РИА Новости, 15.03.2024
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями
Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:26
2024-03-15T14:26
2024-03-15T14:26
выборы президента россии — 2024
политика
сочи
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933170136_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_bf93fc09aa3fa689f8cd00325d723f58.jpg
СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента, сообщили в пресс-службе администрации города. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В Сочи живут представители более ста национальностей. Сегодня на избирательные участки представители национальных объединений приходят семьями", - говорится в сообщении. Так, из общего числа голосующих в избирательный участок в национальных костюмах явилась семья Рашида Харуновича Чачуха, проживающего в Сочи. С ними же пришел оставить свой голос молодой участник голосования - внук Чачуха.
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933170136_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_bdfb8275e1f8fa95b78aeb3262f8a92d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сочи, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Сочи, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин
Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями
Представители национальных объединений в Сочи приходят на выборы семьями