https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933236019.html

Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями

Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями - РИА Новости, 15.03.2024

Представители национальных объединений в Сочи приходят голосовать семьями

Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:26

2024-03-15T14:26

2024-03-15T14:26

выборы президента россии — 2024

политика

сочи

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

владимир путин

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СОЧИ, 15 мар – РИА Новости. Представители национальных объединений, проживающих на территории Сочи, приходят на избирательные участки семьями, чтобы принять участие в выборах президента, сообщили в пресс-службе администрации города. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В Сочи живут представители более ста национальностей. Сегодня на избирательные участки представители национальных объединений приходят семьями", - говорится в сообщении. Так, из общего числа голосующих в избирательный участок в национальных костюмах явилась семья Рашида Харуновича Чачуха, проживающего в Сочи. С ними же пришел оставить свой голос молодой участник голосования - внук Чачуха.

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политика, сочи, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, владимир путин