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В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:39 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933214919.html
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования - РИА Новости, 15.03.2024
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования
В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:39
2024-03-15T13:39
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий. "Шестьсот двадцать шесть из участков открыли свои двери сегодня", - заявил Высоцкий. Он рассказал, что в планах у региональной комиссии также открыть в пятницу временные участковые избирательные комиссии. "Они сформированы, соответствующий штат набран, распределены территории, где они будут находиться. Это временные участки, которые обеспечивают голосование для отдельных категорий граждан, в первую очередь тех, кто пребывает в больницах", - уточнил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, донецкая народная республика, донецк
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования

Высоцкий: двери 626 избирательных участков открыли в ДНР для очного голосования

© РИА НовостиСпикер парламента ДНР Артем Жога голосует на выборах президента России
Спикер парламента ДНР Артем Жога голосует на выборах президента России
© РИА Новости
Спикер парламента ДНР Артем Жога голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.
"Шестьсот двадцать шесть из участков открыли свои двери сегодня", - заявил Высоцкий.
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Вчера, 02:00
Он рассказал, что в планах у региональной комиссии также открыть в пятницу временные участковые избирательные комиссии. "Они сформированы, соответствующий штат набран, распределены территории, где они будут находиться. Это временные участки, которые обеспечивают голосование для отдельных категорий граждан, в первую очередь тех, кто пребывает в больницах", - уточнил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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