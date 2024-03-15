https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933214919.html

В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования

В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования - РИА Новости, 15.03.2024

В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования

В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:39

2024-03-15T13:39

2024-03-15T13:39

выборы президента россии — 2024

политика

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий. "Шестьсот двадцать шесть из участков открыли свои двери сегодня", - заявил Высоцкий. Он рассказал, что в планах у региональной комиссии также открыть в пятницу временные участковые избирательные комиссии. "Они сформированы, соответствующий штат набран, распределены территории, где они будут находиться. Это временные участки, которые обеспечивают голосование для отдельных категорий граждан, в первую очередь тех, кто пребывает в больницах", - уточнил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, донецк