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В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования - РИА Новости, 15.03.2024
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования
В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:39
2024-03-15T13:39
2024-03-15T13:39
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий. "Шестьсот двадцать шесть из участков открыли свои двери сегодня", - заявил Высоцкий. Он рассказал, что в планах у региональной комиссии также открыть в пятницу временные участковые избирательные комиссии. "Они сформированы, соответствующий штат набран, распределены территории, где они будут находиться. Это временные участки, которые обеспечивают голосование для отдельных категорий граждан, в первую очередь тех, кто пребывает в больницах", - уточнил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, донецкая народная республика, донецк
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР открыли 626 избирательных участков для очного голосования
Высоцкий: двери 626 избирательных участков открыли в ДНР для очного голосования
ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. В ДНР открылись 626 избирательных участков для очного голосования на выборах президента России, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.
"Шестьсот двадцать шесть из участков открыли свои двери сегодня", - заявил Высоцкий.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Он рассказал, что в планах у региональной комиссии также открыть в пятницу временные участковые избирательные комиссии. "Они сформированы, соответствующий штат набран, распределены территории, где они будут находиться. Это временные участки, которые обеспечивают голосование для отдельных категорий граждан, в первую очередь тех, кто пребывает в больницах", - уточнил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.