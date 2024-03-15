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В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании
В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании
Более 1,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:30
2024-03-15T13:30
2024-03-15T13:31
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней - 1 500 614, получено бюллетеней - 1 489 800", - говорится в сообщении. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва
В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании
В Москве выдали 1 500 614 бюллетеней для электронного голосования
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
"Выдано бюллетеней - 1 500 614, получено бюллетеней - 1 489 800", - говорится в сообщении.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.