https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933205905.html
В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России
В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России
В Карачаево-Черкесии 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:19
2024-03-15T13:19
2024-03-15T13:19
выборы президента россии — 2024
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
политика
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В первый день выборов президента России проголосовал наш уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Канаматов Хамит Абулович. 102-летний ветеран проголосовал с самого утра, как только открылись двери избирательного участка. Хамит Абулович показывает землякам пример гражданской активности и ответственности", – говорится в сообщении. В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка, из них три – временные. Принять участие в выборах президента России могут 295 142 избирателя. Хамит Абулович Канаматов родился в ауле Верхняя Мара. В 1942 году был призван на фронт Зеленчукским райвоенкоматом. Попал на первый Прибалтийский фронт, затем на третий Белорусский фронт в 355-ю дивизию. Войну закончил в составе 357-й дивизии в звании капитана. Руководил взводом связистов. После войны продолжал службу до 1952 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги". В годы Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесской Республики на фронт ушли более 40 тысяч человек, из них более половины не вернулись с полей сражений.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, карачаево-черкесская республика (кчр), политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Политика
В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России
В КЧР 102-летний ветеран войны Хамит Канаматов проголосовал на выборах
ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Процедура выборов президента Российской Федерации
"В первый день выборов президента России проголосовал наш уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Канаматов Хамит Абулович. 102-летний ветеран проголосовал с самого утра, как только открылись двери избирательного участка. Хамит Абулович показывает землякам пример гражданской активности и ответственности", – говорится в сообщении.
В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка, из них три – временные. Принять участие в выборах президента России могут 295 142 избирателя.
Хамит Абулович Канаматов родился в ауле Верхняя Мара. В 1942 году был призван на фронт Зеленчукским райвоенкоматом. Попал на первый Прибалтийский фронт, затем на третий Белорусский фронт в 355-ю дивизию. Войну закончил в составе 357-й дивизии в звании капитана. Руководил взводом связистов. После войны продолжал службу до 1952 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги".
В годы Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесской Республики на фронт ушли более 40 тысяч человек, из них более половины не вернулись с полей сражений.