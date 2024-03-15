https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933205905.html

В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России

В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

В КЧР 102-летний ветеран войны проголосовал на выборах президента России

В Карачаево-Черкесии 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:19

2024-03-15T13:19

2024-03-15T13:19

выборы президента россии — 2024

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

политика

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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Хамит Канаматов пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "В первый день выборов президента России проголосовал наш уважаемый ветеран Великой Отечественной войны Канаматов Хамит Абулович. 102-летний ветеран проголосовал с самого утра, как только открылись двери избирательного участка. Хамит Абулович показывает землякам пример гражданской активности и ответственности", – говорится в сообщении. В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка, из них три – временные. Принять участие в выборах президента России могут 295 142 избирателя. Хамит Абулович Канаматов родился в ауле Верхняя Мара. В 1942 году был призван на фронт Зеленчукским райвоенкоматом. Попал на первый Прибалтийский фронт, затем на третий Белорусский фронт в 355-ю дивизию. Войну закончил в составе 357-й дивизии в звании капитана. Руководил взводом связистов. После войны продолжал службу до 1952 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги". В годы Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесской Республики на фронт ушли более 40 тысяч человек, из них более половины не вернулись с полей сражений.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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Ольга Фомченкова

россия, карачаево-черкесская республика (кчр), политика