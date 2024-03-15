https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933136494.html

Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно

Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно - РИА Новости, 15.03.2024

Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно

Всего по стране возможностью досрочного голосования на выборах президента России воспользовались почти 2,6 миллиона избирателей, заявила глава Центризбиркома... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:34

2024-03-15T10:34

2024-03-15T11:37

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932710890_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_cfd096cc30902b62c12c979147b502b1.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всего по стране возможностью досрочного голосования на выборах президента России воспользовались почти 2,6 миллиона избирателей, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Всего по стране возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК России.Также Памфилова озвучила данные по досрочному голосованию в новых регионах.В ДНР, где досрочное голосование проходило с 25 февраля и с 10 по 14 марта, по ее данным, проголосовали 1 171 849 избирателей. В ЛНР - с 25 февраля и с 11 по 14 марта – досрочно проголосовали 326 379 избирателей. В Запорожской области - с 25 февраля по 14 марта – 242 046 избирателей. В Херсонской области - с 27 февраля по 3 марта – 280 566 избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф