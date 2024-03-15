https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933136494.html
Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно
Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно - РИА Новости, 15.03.2024
Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно
Всего по стране возможностью досрочного голосования на выборах президента России воспользовались почти 2,6 миллиона избирателей, заявила глава Центризбиркома... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:34
2024-03-15T10:34
2024-03-15T11:37
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всего по стране возможностью досрочного голосования на выборах президента России воспользовались почти 2,6 миллиона избирателей, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Всего по стране возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК России.Также Памфилова озвучила данные по досрочному голосованию в новых регионах.В ДНР, где досрочное голосование проходило с 25 февраля и с 10 по 14 марта, по ее данным, проголосовали 1 171 849 избирателей. В ЛНР - с 25 февраля и с 11 по 14 марта – досрочно проголосовали 326 379 избирателей. В Запорожской области - с 25 февраля по 14 марта – 242 046 избирателей. В Херсонской области - с 27 февраля по 3 марта – 280 566 избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Почти 2,6 миллиона избирателей в России проголосовали досрочно
ЦИК: возможностью проголосовать досрочно воспользовались почти 2,6 млн россиян
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всего по стране возможностью досрочного голосования на выборах президента России воспользовались почти 2,6 миллиона избирателей, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Всего по стране возможностью досрочного голосования воспользовались 2,6 миллиона избирателей", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК России.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Также Памфилова озвучила данные по досрочному голосованию в новых регионах.
В ДНР, где досрочное голосование проходило с 25 февраля и с 10 по 14 марта, по ее данным, проголосовали 1 171 849 избирателей. В ЛНР - с 25 февраля и с 11 по 14 марта – досрочно проголосовали 326 379 избирателей. В Запорожской области - с 25 февраля по 14 марта – 242 046 избирателей. В Херсонской области - с 27 февраля по 3 марта – 280 566 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.