https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933131742.html

Каждый пятый россиянин, зарегистрировавшийся для ДЭГ, уже проголосовал

Каждый пятый россиянин, зарегистрировавшийся для ДЭГ, уже проголосовал - РИА Новости, 15.03.2024

Каждый пятый россиянин, зарегистрировавшийся для ДЭГ, уже проголосовал

Каждый пятый россиянин, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовал на выборах президента России - это более РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:16

2024-03-15T10:16

2024-03-15T10:16

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

россия

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каждый пятый россиянин, зарегистрированный на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовал на выборах президента России - это более 900 тысяч человек, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Каждый пятый зарегистрированный на платформе ДЭГ пользователь уже проголосовал. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 900 тысяч человек", - сказано в сообщения. Первыми отдали голоса жители Камчатского края, сейчас голосование доступно для россиян из всех часовых поясов. Для того, чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, нужно было заранее подать заявление на "Госуслугах". В этом году онлайн могут голосовать жители 29 регионов. "В связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей могут получать уведомления об этом. Рекомендуем им зайти на портал позднее. За прошедший час более 200 тысяч пользователей отдали свои голоса", - прокомментировали в Минцифры. Ранее во вторник Минцифры сообщали, что около 5 миллиона россиян подали заявление через "Госуслуги" на голосование дистанционно в электронном виде на выборах президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, россия, выборы президента рф