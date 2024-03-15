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В Подмосковье тем, кто голосует впервые, подарят плитки шоколада
В Подмосковье тем, кто голосует впервые, подарят плитки шоколада - РИА Новости, 15.03.2024
В Подмосковье тем, кто голосует впервые, подарят плитки шоколада
Избиратели из Подмосковья, впервые голосующие на выборах, получат в подарок шоколадные плитки с символикой выборной кампании, сообщил секретарь избирательной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:06
2024-03-15T10:06
2024-03-15T10:08
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политика
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ОДИНЦОВО, 15 мар — РИА Новости. Избиратели из Подмосковья, впервые голосующие на выборах, получат в подарок шоколадные плитки с символикой выборной кампании, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. "Да, мы уже, по-моему, второй год, и на предыдущей избирательной кампании по выборам губернатора. Мы изготавливаем брендированный шоколад, шоколадные плитки, на которых есть символика выборной кампании и есть только информация обо всех трех днях голосования и телефон горячей линии, службы заботы. Вот такие небольшие презенты, сувениры, которые полезные и вкусные, предполагаются", - ответил Фурс на вопрос журналиста о том, предполагаются ли на этих выборах в Подмосковье подарки для тех, кто впервые голосует. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Московская область (Подмосковье), Выборы президента РФ
В Подмосковье тем, кто голосует впервые, подарят плитки шоколада
Фурс: в Подмосковье голосующие впервые избиратели получат шоколадки в подарок
ОДИНЦОВО, 15 мар — РИА Новости. Избиратели из Подмосковья, впервые голосующие на выборах, получат в подарок шоколадные плитки с символикой выборной кампании, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
"Да, мы уже, по-моему, второй год, и на предыдущей избирательной кампании по выборам губернатора. Мы изготавливаем брендированный шоколад, шоколадные плитки, на которых есть символика выборной кампании и есть только информация обо всех трех днях голосования и телефон горячей линии, службы заботы. Вот такие небольшие презенты, сувениры, которые полезные и вкусные, предполагаются", - ответил Фурс на вопрос журналиста о том, предполагаются ли на этих выборах в Подмосковье подарки для тех, кто впервые голосует.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.