https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933125043.html

В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве

В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве - РИА Новости, 15.03.2024

В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве

В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:58

2024-03-15T09:58

2024-03-15T09:58

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

москва

илья массух

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА Новости замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, глава электронного штаба Илья Массух. "На самом деле 390 тысяч в час — это стандартная нагрузка на систему, мы, в принципе, штатно идем. Если и есть паразитный трафик, то мы его не замечаем", - рассказал Массух. Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08.00. Уже с первых минут на странице elec.mos.ru отмечалось большое количество желающих проголосовать, поэтому система работала в режиме электронной очереди. На текущий момент электронно проголосовали уже более 500 тысяч москвичей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, москва, илья массух, выборы президента рф