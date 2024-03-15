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В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
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09:58 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933125043.html
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве
В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:58
2024-03-15T09:58
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА Новости замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, глава электронного штаба Илья Массух. "На самом деле 390 тысяч в час — это стандартная нагрузка на систему, мы, в принципе, штатно идем. Если и есть паразитный трафик, то мы его не замечаем", - рассказал Массух. Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08.00. Уже с первых минут на странице elec.mos.ru отмечалось большое количество желающих проголосовать, поэтому система работала в режиме электронной очереди. На текущий момент электронно проголосовали уже более 500 тысяч москвичей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, москва, илья массух, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва, Илья Массух, Выборы президента РФ
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве

Глава электронного штаба Массух назвал нагрузку на систему ДЭГ стандартной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в кабинет территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования
Табличка у входа в кабинет территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в кабинет территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА Новости замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, глава электронного штаба Илья Массух.
"На самом деле 390 тысяч в час — это стандартная нагрузка на систему, мы, в принципе, штатно идем. Если и есть паразитный трафик, то мы его не замечаем", - рассказал Массух.
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Процедура выборов президента Российской Федерации
Вчера, 02:00
Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08.00. Уже с первых минут на странице elec.mos.ru отмечалось большое количество желающих проголосовать, поэтому система работала в режиме электронной очереди. На текущий момент электронно проголосовали уже более 500 тысяч москвичей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
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