https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933125043.html
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве - РИА Новости, 15.03.2024
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве
В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:58
2024-03-15T09:58
2024-03-15T09:58
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА Новости замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, глава электронного штаба Илья Массух. "На самом деле 390 тысяч в час — это стандартная нагрузка на систему, мы, в принципе, штатно идем. Если и есть паразитный трафик, то мы его не замечаем", - рассказал Массух. Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08.00. Уже с первых минут на странице elec.mos.ru отмечалось большое количество желающих проголосовать, поэтому система работала в режиме электронной очереди. На текущий момент электронно проголосовали уже более 500 тысяч москвичей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, москва, илья массух, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва, Илья Массух, Выборы президента РФ
В штабе по наблюдению за выборами оценили нагрузку на систему ДЭГ в Москве
Глава электронного штаба Массух назвал нагрузку на систему ДЭГ стандартной
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве наблюдается стандартная нагрузка на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), все штатно, "паразитный" трафик не отмечается, сообщил РИА Новости замглавы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, глава электронного штаба Илья Массух.
"На самом деле 390 тысяч в час — это стандартная нагрузка на систему, мы, в принципе, штатно идем. Если и есть паразитный трафик, то мы его не замечаем", - рассказал Массух.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Онлайн-голосование стартовало в Москве в 08.00. Уже с первых минут на странице elec.mos.ru отмечалось большое количество желающих проголосовать, поэтому система работала в режиме электронной очереди. На текущий момент электронно проголосовали уже более 500 тысяч москвичей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.