https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933106018.html
В Херсонской области началось голосование на выборах президента
В Херсонской области началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
В Херсонской области началось голосование на выборах президента
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, избирательные участки открылись в 8 часов утра, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T08:42
2024-03-15T08:42
2024-03-15T08:42
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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости. В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, избирательные участки открылись в 8 часов утра, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. "Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыли 61 стационарный участок. Все наши граждане, которые не проголосовали в период досрочного голосования, смогут прийти сегодня и изъявить свою волю на этих участках", - сообщила она журналистам. Основной этап голосования на выборах президента России продлится в Херсонской области с 15 по 17 марта.
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херсонская область , россия, политика
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Политика
В Херсонской области началось голосование на выборах президента
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России
ГЕНИЧЕСК, 15 мар - РИА Новости. В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, избирательные участки открылись в 8 часов утра, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыли 61 стационарный участок. Все наши граждане, которые не проголосовали в период досрочного голосования, смогут прийти сегодня и изъявить свою волю на этих участках", - сообщила она журналистам.
Основной этап голосования на выборах президента России продлится в Херсонской области с 15 по 17 марта.
Процедура выборов президента Российской Федерации