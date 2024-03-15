Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 15.03.2024 (обновлено: 17:59 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/glyba-1933269902.html
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.03.2024
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка
Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:46
2024-03-15T17:59
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933277884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7afa3c01e19ac151ace7dc6b8781678.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Днем в пятницу в оперативную службу поступило сообщение о том, что во время прогулки на трехлетнего мальчика упала глыба льда с жилого дома по улице Широкореченской. "В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в релизе. Как позже сообщили журналистам в областном минздраве, ребенка доставили в детскую горбольницу №9, где его обследовали медики."К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства", – сказали там.Прокуратура начала проверку по инциденту: запрошены материалы, чтобы установить ответственного за обслуживание жилого дома и дабы определить тяжесть вреда здоровью.
https://ria.ru/20240223/deti-1929177065.html
https://ria.ru/20240207/pensionerka-1925914084.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры падения глыбы льда на трехлетнего ребенка
Глыба льда упала с крыши многоэтажки на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге, ребенок в больнице. Прокуратура сообщила, что начала проверку.
2024-03-15T15:46
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933277884_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8a57f19a3f84a1fae769c782a4cd695c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка

В Екатеринбурге госпитализировали трехлетнего ребенка после падения глыбы льда

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.
Днем в пятницу в оперативную службу поступило сообщение о том, что во время прогулки на трехлетнего мальчика упала глыба льда с жилого дома по улице Широкореченской.
Место происшествия , где два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В Смоленске два ребенка провалились под лед, одного удалось спасти
23 февраля, 17:18
"В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в релизе.
Как позже сообщили журналистам в областном минздраве, ребенка доставили в детскую горбольницу №9, где его обследовали медики.
"К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства", – сказали там.
Прокуратура начала проверку по инциденту: запрошены материалы, чтобы установить ответственного за обслуживание жилого дома и дабы определить тяжесть вреда здоровью.
Сход снега с крыши многоквартирного дома по улице Карла Маркса в Нефтекамске. 5 февраля 2024
В Башкирии ледяная глыба рухнула на пенсионерку
7 февраля, 13:18
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала