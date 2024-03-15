https://ria.ru/20240315/glyba-1933269902.html

В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка

В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.03.2024

В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка

Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:46

2024-03-15T15:46

2024-03-15T17:59

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933277884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7afa3c01e19ac151ace7dc6b8781678.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Днем в пятницу в оперативную службу поступило сообщение о том, что во время прогулки на трехлетнего мальчика упала глыба льда с жилого дома по улице Широкореченской. "В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в релизе. Как позже сообщили журналистам в областном минздраве, ребенка доставили в детскую горбольницу №9, где его обследовали медики."К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства", – сказали там.Прокуратура начала проверку по инциденту: запрошены материалы, чтобы установить ответственного за обслуживание жилого дома и дабы определить тяжесть вреда здоровью.

https://ria.ru/20240223/deti-1929177065.html

https://ria.ru/20240207/pensionerka-1925914084.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры падения глыбы льда на трехлетнего ребенка Глыба льда упала с крыши многоэтажки на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге, ребенок в больнице. Прокуратура сообщила, что начала проверку. 2024-03-15T15:46 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург