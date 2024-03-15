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В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.03.2024
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка
Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:46
2024-03-15T15:46
2024-03-15T17:59
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Днем в пятницу в оперативную службу поступило сообщение о том, что во время прогулки на трехлетнего мальчика упала глыба льда с жилого дома по улице Широкореченской. "В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в релизе. Как позже сообщили журналистам в областном минздраве, ребенка доставили в детскую горбольницу №9, где его обследовали медики."К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства", – сказали там.Прокуратура начала проверку по инциденту: запрошены материалы, чтобы установить ответственного за обслуживание жилого дома и дабы определить тяжесть вреда здоровью.
https://ria.ru/20240223/deti-1929177065.html
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Кадры падения глыбы льда на трехлетнего ребенка
Глыба льда упала с крыши многоэтажки на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге, ребенок в больнице. Прокуратура сообщила, что начала проверку.
2024-03-15T15:46
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге глыба льда упала на трехлетнего ребенка
В Екатеринбурге госпитализировали трехлетнего ребенка после падения глыбы льда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости.
Глыба льда свалилась на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге, от удара ребенок потерял сознание и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале
.
Днем в пятницу в оперативную службу поступило сообщение о том, что во время прогулки на трехлетнего мальчика упала глыба льда с жилого дома по улице Широкореченской.
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"В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в релизе.
Как позже сообщили журналистам в областном минздраве, ребенка доставили в детскую горбольницу №9, где его обследовали медики.
"К счастью, показаний для госпитализации не было, малыша отпустили домой. За его состоянием в динамике будут наблюдать врачи больницы по месту жительства", – сказали там.
Прокуратура начала проверку по инциденту: запрошены материалы, чтобы установить ответственного за обслуживание жилого дома и дабы определить тяжесть вреда здоровью.
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