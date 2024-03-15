https://ria.ru/20240315/gibel-1933251546.html

Обстрел в Донецке, при котором погибли дети, вели натовскими снарядами

Обстрел в Донецке, при котором погибли дети, вели натовскими снарядами - РИА Новости, 15.03.2024

Обстрел в Донецке, при котором погибли дети, вели натовскими снарядами

Обстрел, при котором погибли трое детей в Петровском районе Донецка, предположительно, велся снарядами образца стран НАТО, заявили в СК РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:05

2024-03-15T15:05

2024-03-15T15:06

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

россия

алексей кулемзин (донецк)

нато

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Обстрел, при котором погибли трое детей в Петровском районе Донецка, предположительно, велся снарядами образца стран НАТО, заявили в СК РФ. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели трех детей из-за прямого попадания снаряда в частный дом при обстреле Петровского района города. "В ходе осмотра установлено, что в результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 2 ребенка 2021 и 2014 года рождения, а также подросток 2007 года рождения. Предположительно, обстрел производился с применением образцов стран НАТО", - сказал журналистам представитель Следственного комитета. Местный житель Александр рассказал, что район, где он проживает, обстреливается украинскими военными ежедневно. "Прилетел снаряд, взорвался, загорелся дом. Детки погибли… Не знаю, что говорить. Тут ничего не осталось, дома нет. Но речь не о доме, речь о детях… Тут нет и дня, чтобы не обстреливали, даже не дня, а каждый полтора-два часа", - заметил он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

россия

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донецк, петровский район, россия, алексей кулемзин (донецк), нато, следственный комитет россии (ск рф), происшествия