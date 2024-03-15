https://ria.ru/20240315/germaniya-1933385756.html

СМИ раскрыли истинные причины отказа ФРГ поставить Taurus Украине

СМИ раскрыли истинные причины отказа ФРГ поставить Taurus Украине - РИА Новости, 15.03.2024

СМИ раскрыли истинные причины отказа ФРГ поставить Taurus Украине

Отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:30

2024-03-15T22:30

2024-03-15T22:30

в мире

технологии

германия

украина

олаф шольц

берлин (город)

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Украине может противоречить интересам безопасности Германии, сообщает портал T-Online со ссылкой на свои источники. Ранее состоялся закрытый брифинг комитета бундестага по оборонным вопросам. По данным портала, на нем выступил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. В ходе выступления Бройер якобы перечислил особые риски поставок ракет Taurus для интересов безопасности Германии, в результате чего в зале "повисла тишина" и у ряда депутатов "отвисла челюсть", передает T-Online со слов одного из присутствовавших там слушателей. "Генеральный инспектор, по всей видимости, подробно проинформировал депутатов о том, что использование Taurus является более сложным процессом, чем многими представлялось ранее. По его словам, для эффективного использования крылатой ракеты требуются огромные объемы данных", - пишет портал. Речь при этом идет не о гигабайтах или терабайтах информации, а о чрезвычайно больших и сложных объемах данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами, доступными лишь в ограниченном объеме. Поставив их на Украину, Германия лишится возможности использовать потенциал ракет, что является "элементарным вопросом национальной безопасности", отмечает портал. "После выступления Бройера в зале воцарилась тишина. Даже у тех, кто обычно громко выдвигал свои требования, больше не возникло вопросов", - приводит издание слова инсайдера. Отмечается, что Германия могла бы поставить ракеты и без упомянутых систем, но это лишит их преимущества перед британским аналогом Storm Shadow. Так, ракета Taurus якобы способна спуститься на небольшую высоту до 15 метров, где ей будет легче облететь вражеские позиции ПВО или пройти под ними. Однако подобная навигация с моделированием маршрута и цели с точностью до нескольких метров требует наличия вышеупомянутых устройств. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.

https://ria.ru/20240315/vsu-1933331339.html

https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

германия

украина

берлин (город)

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в мире, технологии, германия, украина, олаф шольц, берлин (город)